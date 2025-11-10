PC Press specijal - Bezbednost 2025
Samung udvostručio profit u trećem kvartalu

Marija Ljevnaic

Samsung je dostigao rekordni nivo prodaje memorijskih čipova i premašio očekivanja za treći kvartal.

Samsung je udostručio profit u odnosu na prethodni kvartal u najvećoj meri zahvaljujući potražnji za memorijskim čipovima.

Kvartalni prihod porastao je za 8,85% u odnosu na isti period prošle godine, dok je njegov operativni profit u prvom kvartalu porastao za 32,9% u istom periodu.

Akcije kompanije su skočile za 4%.

Samsung se tokom drugog kvartala suočio sa masivnim padom poslovanja sa čipovima. Ali se u trećem kvartalu oporavio a operativni profit je porastao za 160% dok su prihodi povećani za 15,5%.

Samsung očekuje u narednom periodu da će potražnja za čipovima nastaviti da raste.

Izvor: cnbc.com

