San o računarstvu postao je noćna mora 

Obećanje da je kodiranje jednako prosperitetu zvanično se srušilo.

Sveži diplomci računarstva suočavaju se sa stopom nezaposlenosti od 6,1% do 7,5% – više nego dvostruko većom od onoga što doživljavaju studenti biologije i istorije umetnosti, prema nedavnoj studiji Federalne rezervne banke Njujorka. Potresan članak u Njujork tajmsu ističe šta se dešava na terenu.

Pojedinačne priče su nadrealne. Manasi Mišra, 21, diplomirala je na Purdue nakon što joj je obećana šestocifrena početna plata, samo da bi dobila jedan intervju, u Čipotlu. (Nije dobila posao.) Zak Tejlor se prijavio na skoro 6.000 tehnoloških poslova otkako je diplomirao na Državnom univerzitetu Oregon 2023. godine, dobivši samo 13 intervjua i nijednu ponudu. Čak ga je i Mekdonalds odbio zbog „nedostatka iskustva“.

Navodni krivci? Programiranje veštačke inteligencije ukida mlađe pozicije, dok Amazon, Meta i Majkrosoft ukidaju radna mesta. Studenti kažu da su zarobljeni u „petlji propasti veštačke inteligencije“ — koriste veštačku inteligenciju za masovno prijavljivanje, dok kompanije koriste veštačku inteligenciju da ih automatski odbiju, ponekad u roku od nekoliko minuta.

Srećom, Mišra je dobio posao nakon jedne hladne prijave koja je uspela. Nije u softverskom inženjerstvu.

Izvor: TechCrunch