SAP Cloud ERP za savremeni retail: Tehnomanija i Enetel Solutions
Tehnomanija je jedan od najvećih trgovinskih sistema u oblasti tehnike i elektronike u Srbiji. Dinamično tržište, rast online prodaje i veliki obim logističkih operacija učinili su modernizaciju ERP okruženja ključnim korakom u daljem razvoju kompanije. Prelazak na SAP S/4HANA Cloud postavio je stabilnu osnovu za efikasnije upravljanje procesima, uz punu podršku implementacionog partnera Enetel Solutions.
Centralizovano upravljanje podacima i procesima
Pre uvođenja SAP-a, poslovanje Tehnomanije oslanjalo se na više razuđenih aplikacija, što je otežavalo preglednost podataka i brzinu reakcije. SAP S/4HANA Cloud uveden je kao jedinstveni ERP sloj koji objedinjuje nabavku, skladišne tokove, prodajne kanale, finansije i e-commerce procese.
Kako ističe generalni direktor Miloš Ristić:
„Za ovako kompleksan projekat potreban je partner koji razume i tehnologiju i retail industriju. Saradnja sa Enetel Solutions-om omogućila nam je da sprovedemo transformaciju uz minimalne prekide i maksimalnu preciznost procesa.“
— Miloš Ristić, generalni direktor Tehnomanije
EWM – podrška magacinskom poslovanju i logističkom centru
U okviru SAP rešenja, poseban značaj ima implementacija SAP Extended Warehouse Management (EWM) modula, koji predstavlja temelj modernog upravljanja skladištem i robnim tokovima u logističkom centru Tehnomanije.
EWM omogućava kompaniji da:
- precizno upravlja zalihama na nivou lokacije, artikla, serije i serijskog broja,
- optimizuje prijem, raspored i komisioniranje robe,
- skrati vreme internog transporta i obradu porudžbina,
- smanji manuelne greške kroz digitalizovane procedure,
- prati svaku aktivnost radnika i tok robe u realnom vremenu.
Kada se radi o kompaniji koja svakodnevno obrađuje veliki obim narudžbina, uključujući i robu velike gabaritnosti, EWM postaje ključna podrška za održavanje brzine isporuke od 24–48 sati, što je jedan od najvažnijih faktora u korisničkom iskustvu.
Skladišni procesi koji su ranije zahtevali više koraka, sada su objedinjeni u jedinstvenu digitalnu celinu koja omogućava efikasnije planiranje, tačniju evidenciju i brži protok robe između centralnog magacina, prodavnica i e-commerce operacija.
Stabilna ERP osnova za snažan retail
Implementacija SAP S/4HANA Cloud-a rezultirala je bržim protokom informacija i većom tačnošću podataka. Standardizovani procesi smanjili su manuelne korake, unapredili kontrolu nad zalihama i ubrzali rad prodajnih i skladišnih timova. Platforma omogućava i centralizovanu obradu finansijskih podataka, što olakšava planiranje i upravljanje poslovanjem u celini.
Iz perspektive implementacionog partnera, projekat je potvrdio fleksibilnost SAP Cloud tehnologije. Kako navodi Ivan Miljailović, SAP Program Manager u Enetel Solutions:
„SAP S/4HANA Cloud je pokazao izuzetnu sposobnost da se prilagodi kompleksnim i dinamičnim maloprodajnim procesima. Retail industrija zahteva brzinu i stabilnost, a SAP je obezbedio upravo to — pouzdanu osnovu za dalji rast.“
— Ivan Miljailović, SAP Program Manager, Enetel Solutions
Cloud infrastruktura i dugoročna održivost
SAP S/4HANA Cloud omogućio je Tehnomaniji jednostavnije održavanje sistema, brže nadogradnje, veću bezbednost i predvidivije troškove infrastrukture. Cloud model daje kompaniji fleksibilnost da se prilagođava rastu i promenama tržišta, bez skupih i dugotrajnih tehničkih intervencija.
Partnerstvo koje donosi vrednost
Saradnja između Tehnomanije i Enetel Solutions-a pokazala je da uspešna digitalna transformacija ne podrazumeva zamenu svih postojećih sistema, već pametno spajanje modernog ERP jezgra sa rešenjima koja već donose vrednost. Upravo zato kombinacija SAP S/4HANA Cloud i EWM modula predstavlja snažan tehnološki okvir za unapređenje logističkih i skladišnih procesa.
Rezultat je modernizovano, efikasno i skalabilno IT okruženje u kojem Tehnomanija može da nastavi da raste, unapređuje korisničko iskustvo i ostaje konkurentna u industriji koja zahteva brzinu, preciznost i pouzdano upravljanje podacima.