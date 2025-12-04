SAP Cloud ERP za savremeni retail: Tehnomanija i Enetel Solutions

Tehnomanija je jedan od najvećih trgovinskih sistema u oblasti tehnike i elektronike u Srbiji. Dinamično tržište, rast online prodaje i veliki obim logističkih operacija učinili su modernizaciju ERP okruženja ključnim korakom u daljem razvoju kompanije. Prelazak na SAP S/4HANA Cloud postavio je stabilnu osnovu za efikasnije upravljanje procesima, uz punu podršku implementacionog partnera Enetel Solutions.

Centralizovano upravljanje podacima i procesima

Pre uvođenja SAP-a, poslovanje Tehnomanije oslanjalo se na više razuđenih aplikacija, što je otežavalo preglednost podataka i brzinu reakcije. SAP S/4HANA Cloud uveden je kao jedinstveni ERP sloj koji objedinjuje nabavku, skladišne tokove, prodajne kanale, finansije i e-commerce procese.

Kako ističe generalni direktor Miloš Ristić:

„Za ovako kompleksan projekat potreban je partner koji razume i tehnologiju i retail industriju. Saradnja sa Enetel Solutions-om omogućila nam je da sprovedemo transformaciju uz minimalne prekide i maksimalnu preciznost procesa.“

— Miloš Ristić, generalni direktor Tehnomanije

Miloš Ristić, generalni direktor Tehnomanije

EWM – podrška magacinskom poslovanju i logističkom centru

U okviru SAP rešenja, poseban značaj ima implementacija SAP Extended Warehouse Management (EWM) modula, koji predstavlja temelj modernog upravljanja skladištem i robnim tokovima u logističkom centru Tehnomanije.

EWM omogućava kompaniji da:

precizno upravlja zalihama na nivou lokacije, artikla, serije i serijskog broja,

optimizuje prijem, raspored i komisioniranje robe,

skrati vreme internog transporta i obradu porudžbina,

smanji manuelne greške kroz digitalizovane procedure,

prati svaku aktivnost radnika i tok robe u realnom vremenu.

Kada se radi o kompaniji koja svakodnevno obrađuje veliki obim narudžbina, uključujući i robu velike gabaritnosti, EWM postaje ključna podrška za održavanje brzine isporuke od 24–48 sati, što je jedan od najvažnijih faktora u korisničkom iskustvu.

Skladišni procesi koji su ranije zahtevali više koraka, sada su objedinjeni u jedinstvenu digitalnu celinu koja omogućava efikasnije planiranje, tačniju evidenciju i brži protok robe između centralnog magacina, prodavnica i e-commerce operacija.

Stabilna ERP osnova za snažan retail

Implementacija SAP S/4HANA Cloud-a rezultirala je bržim protokom informacija i većom tačnošću podataka. Standardizovani procesi smanjili su manuelne korake, unapredili kontrolu nad zalihama i ubrzali rad prodajnih i skladišnih timova. Platforma omogućava i centralizovanu obradu finansijskih podataka, što olakšava planiranje i upravljanje poslovanjem u celini.

Iz perspektive implementacionog partnera, projekat je potvrdio fleksibilnost SAP Cloud tehnologije. Kako navodi Ivan Miljailović, SAP Program Manager u Enetel Solutions:

„SAP S/4HANA Cloud je pokazao izuzetnu sposobnost da se prilagodi kompleksnim i dinamičnim maloprodajnim procesima. Retail industrija zahteva brzinu i stabilnost, a SAP je obezbedio upravo to — pouzdanu osnovu za dalji rast.“

— Ivan Miljailović, SAP Program Manager, Enetel Solutions

Ivan Miljailović, SAP Program Manager, Enetel Solutions

Cloud infrastruktura i dugoročna održivost

SAP S/4HANA Cloud omogućio je Tehnomaniji jednostavnije održavanje sistema, brže nadogradnje, veću bezbednost i predvidivije troškove infrastrukture. Cloud model daje kompaniji fleksibilnost da se prilagođava rastu i promenama tržišta, bez skupih i dugotrajnih tehničkih intervencija.

Partnerstvo koje donosi vrednost

Saradnja između Tehnomanije i Enetel Solutions-a pokazala je da uspešna digitalna transformacija ne podrazumeva zamenu svih postojećih sistema, već pametno spajanje modernog ERP jezgra sa rešenjima koja već donose vrednost. Upravo zato kombinacija SAP S/4HANA Cloud i EWM modula predstavlja snažan tehnološki okvir za unapređenje logističkih i skladišnih procesa.

Rezultat je modernizovano, efikasno i skalabilno IT okruženje u kojem Tehnomanija može da nastavi da raste, unapređuje korisničko iskustvo i ostaje konkurentna u industriji koja zahteva brzinu, preciznost i pouzdano upravljanje podacima.