Saradnja ljudi i tehnologije na Fujitsu Day konferenciji

Danas je održana godišnja Fujitsu Day konferencija u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu, koju je otvorila Suzana Radović, direktorka prodaje za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Cilj konferencije je bio da približi svim prisutnima rešenja za efikasno preoblikovanje poslovanja korisnika informacionih tehnologija, kao i da odgovori na pitanja kako da povežu znanje i tehnologije, kreiraju dodatnu vrednost za svoje partnere i korisnike, i kako da implementiraju digitalne tehnologije u samu srž poslovanja.

Nakon uvodnog govora učesnicima se obratio prvi predavač i predstavnik kompanije Fujitsu, Juan Porcar, potpredsednik i direktor za Istočnu Evropu, Rusiju, ZND i Afriku, koji je održao predavanje pod nazivom Human Centric Innovation – Digital Co-creation. Fokus predavanja bio je na tome kako ljudi i tehnologije mogu da sarađuju, i na primeru iz života odgovorio na pitanje kakva je veza između ljudi i tehnologije. Predavanje je upotpunio i kratak dokumentarni film o tome kako nove tehnologije i napredak u nauci mogu da se koriste u svrhu spašavanja ljudskih života i na koji način pomažu ljudima u bolnicama. Juan Porcar se osvrnuo i na temu digitalne transformacije koja počiva na četiri stuba: IoT, Cloud, bezbednost i veštačka inteligencija.

Među predavačima, takođe su se našli i Marcus Schneider, zadužen za upravljanje proizvodima u Evropi u okviru Fujitsu centra za podatke (European Product Management for Data Center Products at Fujitsu), koji je govorio o tome kako da se nosimo sa plimom promena i ogromnom količinom podataka koji mogu postati naš kapital, te softverskim rešenjima koja će ceo taj proces učiniti lakšim i pristupačnijim, na predavanju pod nazivom PRIMEFLEX Integrated Systems – Making IT easy.

O tome kako tehnologije menjaju mesta na kojima radimo i kako da modernizujemo svoje radno mesto u svetu u kom se sve više živi u virtuelnoj stvarnosti govorio je Christian Bock, koji je na čelu marketing programa za proizvode i rešenja sektora klijentskih kompjuterskih uređaja (Client Computing Devices) i datacentara u okviru kompanije Fujitsu. On je svojim predavanjem Workstyle innovation – joy and efficiency got married, predstavio nove načine rada i kako da se osnaže i podstaknu zaposleni i da se objedine zadovoljstvo i efikasnost u poslovanju.

Na samom kraju konferencije, svim prisutnima se obratio i direktor prodaje proizvoda za Balkan kompanije Fujitsu, Pavel Gabriel, koji je govorio o tome kako nove tehnologije utiču i menjaju svet maloprodaje kao i o Fujitsu rešenjima u maloprodajnoj industriji, te je dodao da je ovo oblast koja se brzo menja i brzo raste.

U ime kompanije NetApp, Milan Vasilevski,, Partner Account Manager, zadužen za region Jadrana i Mađarske, predstavio je novo rešenje kompanija Fujitsu i NetApp – NFLEX, dok je ispred kompanije SAP, Dragoljub Ljubičić, Senior Technology Consultant SAP, govorio o SAP HANA rešenju, koje omogućava ubrzavanje poslovnih procesa i pojednostavljivanje IT okruženja.

Podelite s prijateljima

Tweet