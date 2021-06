Satya Nadella imenovan za predsednika upravnog odbora Microsoft-a

Satya Nadella, koji je 2014. godine postao CEO Microsoft-a, imenovan je na novu dodatnu funkciju u kompaniji. Članovi odbora direktora izabrali su ga za novog predsednika ovog tela. Dosadašnji predsednik odbora direktora Microsoft-a, John W. Thompson, ostaće u odboru kao vodeći nezavisni direktor. Inače, Thompson je predvodio „potragu“ za novim generalnim direktorom u periodu od 2013. do 2014. godine i on je „zaslužan“ za postavljanje Nadelle na mesto CEO-a.

U svojoj novoj ulozi Nadella će upravljati upravnim odborom, a njegova stručnost i poznavanje kompanije, kao i duboko razumevanje poslovnih procesa omogućiće donošenje pravih strateških odluka i identifikovanje ključnih rizika u narednom periodu.

Inače, Bill Gates, koosnivač Microsofta, „sklonio se“ sa vodeće pozicije kompanije 27. juna 2008. godine, ali je bio na poziciji predsednika odbora direktora sve do 4. februara 2014. godine. Nakon toga je, sve do 2020. godine bio regularan član odbora direktora do marta 2020. godine.

