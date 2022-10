Saveti za Windows Search koji mogu da vam pomognu

Da se ​​razumemo: Pretraživanje fajl na računaru u okviru Windows-a uvek je bilo blago zbunjujuće, posebno sa nekoliko opcija za pretragu direktno u Windows 10 i 11.

Koristite indeksiranje, File Explorer, pa čak i fotografije da biste poboljšali Windowsove mogućnosti pretraživanja

Ali ako ste uvereni da je određen fajl skriven negde na računaru, isprobajte ove savete da ga pronađete. Ne možemo da garantujemo da će pronalaženje fajla biti lako kao korišćenje pretraživača kao što je Google. Ali shvatanje šta Windows pretražuje, kada to radi i kako tumačiti rezultate, trebalo bi da učini život mnogo lakšim. Na kraju, važno je shvatiti da u suštini postoje dva mehanizma pretraživanja ugrađena u vaš računar: ugrađena Windows pretraga i File Explorer. Prvi bi trebalo da bude najbolji za fajlove koje se najčešće koriste, dok je funkcija pretraživanja File Explorera moćan alat koji se može koristiti za iskorenjivanje dublje skrivenih fajlova.

I Windows Search i File Explorer su integrisani sa Microsoftovim OneDrive skladištem u klaudu, ali File Explorer radi bolji posao. Pre nego što počnete, postoje dve stvari koje treba da znate: gde da tražite i šta da tražite. Windows pretraga se pojavljuje kao ikona „lupe“ na taskbaru u operativnom sistemu Windows 11 i okvir za pretragu na taskbaru u operativnom sistemu Windows 10. U Windows 11, postoji okvir za pretragu na vrhu Windows 11 Start menija, koji magično rekonfiguriše Start meni u Search meni kada kliknete na njega. Windows File Explorer takođe ima okvir za pretragu na vrhu svog prozora za pretragu. Jedno polje za pretragu koje ne bi trebalo da koristite je okvir za pretragu na vrhu panela Widgets u operativnom sistemu Windows 11 i slična lokacija u Windows-u 10. Ovaj okvir za pretragu pretražuje samo veb i neće pronaći fajl na vašem računaru.

Kako se koristi Windows pretraga

Osnovna Windows pretraga se pojavljuje svaki put kada kliknete na Search ikonu: Na levoj strani ćete pronaći kolonu nedavno traženih aplikacija; na desnoj strani, videćete Windows-ove pretpostavke o nekim pretragama za koje misli da će vas zanimati, plus neke od najpopularnijih aplikacija koje verovatno mnogi korisnici traže. Zapamtite, neki korisnici pokreću aplikacije jednostavno tražeći ih. Ništa od ovoga nije posebno personalizovano, posebno ako uzmete u obzir da se nedavni dokumenti uopšte ne nalaze u Search-u; oni su umesto toga navedeni u odeljku Recommended u meniju Start. Microsoft očigledno smatra da većina korisnika uopšte neće koristiti pretragu, ali prekid veze – nedavne aplikacije u jednom odeljku, nedavni dokumenti u drugom – i dalje deluje neprirodno.

Na sreću, kucanje u polju za pretragu pretvara pretragu u nešto korisnije: Odjednom Windows počinje da pokušava da pronađe dokument koji tražite. Nažalost, Search pronalazi samo jedan fajl za koji misli da ga tražite, plus folder, a zatim se račva na rezultate sa veba, u Documents folder i tako dalje. Windows Search je, podrazumevano, prilično neutralna – pomalo kao Windows 11, zapravo. Međutim, postoje dve skrivene mogućnosti Windows pretrage kojih možda niste svesni: konfigurisanje pretrage kao radnog alata i, obrnuto, činjenje pretrage zabavnijom i korisnijom za ličnu upotrebu. Ovo poslednje neće rešiti nijedan od nedostataka Windows Search-a, ali će učiniti pretragu bližom nečemu što biste pronašli na mreži. U okviru menija Settings operativnog sistema Windows 11 idite na Privacy & Security > Search permissions, a zatim pomerite nadole do “Show search highlights”. Prebacite ovo na položaj „on“.

Rezultat će zameniti Top apps u pretrazi velikom slikom dobijenom iz Bing baze podataka slika, zajedno sa nekim srodnim „pretragama“ slika, kao i posebnim odeljkom pretraga odmah ispod. Ako koristite isti računar za posao i igru, možda ste svesni da Bing može da se konfiguriše da generiše rezultate specifične za posao, kao što su organizacioni grafikoni koji opisuju kako se drugi zaposleni uklapaju u organizaciju. Isti rezultati mogu se pojaviti i u okviru Windows pretrage, pod uslovom da ste prijavljeni na oba naloga. Da biste se prebacivali između njih, jednostavno kliknite na malu ikonu sa leve strane “ellipsis” menija u gornjem desnom uglu ekrana. Na taj način ćete dodati par dodatnih kategorija pretrage: pretragu ljudi (koja će otkriti saradnike, njihove kontakt informacije i još mnogo toga), kao i listu dokumenata u trendu na dnu ekrana. (Možda ćete morati ponovo da uđete u meni Settings, zatim Privacy & Security > Search permissions i uključite obe opcije u okviru pretrage sadržaja u klaudu —„Microsoft nalog“ i „Poslovni ili školski nalog—da biste ovo omogućili).

Ovi rezultati rada mogu ili ne moraju biti relevantni za vas lično. Međutim, nijedna od ovih metoda zapravo ne poboljšava Windows pretragu. Da biste to uradili, prvo mesto za početak je poboljšanje načina na koji vaš računar indeksira fajlove. Vaš računar „zna“ koji fajlovi se nalaze na njemu preko indeksa pretrage, koji prikuplja ime i sadržaj fajlova vašeg računara unutar male, namenske baze podataka. Ali po podrazumevanoj vrednosti, samo četiri lokacije su indeksirane: dokumenti, slike, muzika i svi fajlovi uskladišteni na desktopu. Šta je sa ostatkom? Nema razloga da Windows Search ne može da indeksira ceo vaš računar. (Windows upozorava da ovo može uticati na trajanje baterije i potrošnju CPU-a, ali su kompromisi verovatno minimalni.) Da biste to uradili, uđite u meni Settings Windows 11 (Privacy & Security > Searching Windows), kliknite na „Find my files“ i padajući meni će prikazati ili „Classic“ ili „Enhanced“ indeksni režim.

Ovo poslednje će indeksirati ceo vaš računar. Windows je prilično inteligentan o tome kako i kada indeksira, tako da će proces potrajati. Mali broj u gornjem desnom uglu će kucati gore-dole dok Windows pronađe nove fajlove, a zatim ih indeksira. Isti kontrolni meni vam omogućava da u suštini isključite indeksiranje dok ste na bateriji da biste uštedeli energiju. (Indeksiranje može potrajati nekoliko sati da se kompletira kada se prvo pokrene, ali će se nakratko uključiti i isključiti dok unosite izmene na računar.) Ista kontrolna tabla vam takođe omogućava da ručno izuzmete određene foldere, u slučaju da postoje fascikle sa poverljivim informacijama. Imajte na umu da Windows donosi neke inteligentne odluke o tome šta da skladišti, čak i kada je „poboljšani“ režim uključen. Veličina indeksa zavisi, naravno, od toga koji su fajlovi zapravo indeksirani; Microsoft-ova stranica za podršku objašnjava da će indeks biti oko desetine veličine ili manje od ukupnog prostora koji ti fajlovi zauzimaju.

Odabirom „Advanced indexing options“ u okviru Searching Windows Settings panela otkriva se da neke aplikacije podrazumevano šalju fajlove u indeks: Outlook i OneNote, na primer, podrazumevano indeksiraju fajlove da bi ubrzale pretragu. Ali postoji još jedan sloj: ova aplikacija kontrolne table omogućava pristup „Advanced” kontrolama. Ovde možete da izaberete koji tipovi fajlova će biti indeksirani, kao i kako će se indeksirati – ili samo po imenu fajla, ili prema imenu fajla i sadržaju. Što se tiče poslednjeg, verovatno ćete dobro živeti sa podrazumevanim odlukama Windows-a. Ali imate mogućnost da određeni tip fajla učinite pretraživim po njegovom sadržaju ako je to ono što želite.

Korišćenje Windows File Explorer-a biće najsporija, ali najpreciznija opcija, sa fleksibilnošću koju druge opcije ne nude. File Explorer nudi okvir za pretragu u gornjem desnom uglu, uz upozorenje da taj okvir pretražuje bilo koji folder na vašem računaru koji ste trenutno otvorili: Ako imate otvoren folder Documets, na primer, on i svi poddirektorijumi se pretražuju podrazumevano. Pretraga File Explorer-a takođe koristi foldere kojima vaš računar ima pristup, ne praveći razliku između izvornih i lokalnih fajlova u klaudu. Okvir za pretragu File Explorera će automatski popuniti nekoliko nedavnih pretraga, štedeći vam vreme. Konačno, File Explorer nudi ono što su neki od vas možda tražili sve vreme: detaljan meni „opcija pretrage“ u centru ekrana. Opcije pretrage su tu da preciziraju tu pretragu, sa intuitivnim opcijama koje uključuju „vrstu“ (email, journal, task, slika i još mnogo toga), kao i da li fajl postoji u sabfolderu, komprimovanom folderu, potpuno drugom folderu, i tako dalje. File Explorer takođe ima prednost opcionog okna za pregled, pomoću kojeg možete pogledati fotografiju, PDF datoteku ili dokument bez potrebe da ih tehnički otvarate. Podrazumevana veličina okna za pregled je dovoljno mala da ćete verovatno morati da otvorite dokument da biste ga koristili, ali možete bar da steknete predstavu o tome da li je to dokument koji tražite.

Fotografije: Da, mogu se koristiti i za pretragu

Većina nas snima fotografije svojim pametnim telefonima, eventualno ih uređuje, možda ih objavljuje na društvenim mrežama — i nikada ih više ne gleda. Ali kako pronaći određenu fotografiju godinama kasnije? Ovde Windows pretraga nije od pomoći, ali aplikacija Photos jeste. Ona je takođe korisne za pretraživanje određenih scena („sneg“ ili „plaža“) iako se njihovo poznavanje metapodataka vaše fotografije čini malo oskudnim. Dok Windows sadrži mnoštvo kontrola privatnosti, Google-ova sopstvena aplikacija Google Photos u osnovi indeksira sve, koristeći prepoznavanje lica, metapodatke i još mnogo toga. Postoje i drugi namenski uslužni programi za pretragu za Windows: Everything, Grepwin, DocFetcher i još mnogo toga, ako Windows Search ne može da pronađe ono što tražite. Poenta je, međutim, da Windows pretraga sama po sebi ne izgleda posebno korisna. Ali uz malo znanja i podešavanja, ona to može biti.

Izvor: Pcworld

