Savitljiv LCD ekran za novine budućnosti

Grupa stručnjaka iz Šangaja (Donghua University) i Hong Konga (Hong Kong University of Science and Technology) objavila je prošle nedelje u časopisu Applied Physics Letters podatke o svom novom izumu – LCD ekranu koji je tanak poput papira, savitljiv, lagan i vrlo izdržljiv. Ovaj ekran dizajniran je poput običnih LCD ekrana, sa tečnim kristalima koji se nalaze između dve ravne površine, međutim donosi dve inovacije u to područje.

Prva je da se umesto električnih signala za promenu stanja piksela ovde koriste impulsi polarizovane svetlosti. To znači da u ekran ne moraju da budu ugrađene elektrode, pa je ceo sklop moguće učiniti tanjim i savitljivijim. Takođe, ovi se ekrani ponašaju poput e-ink ekrana, što znači da troše električnu energiju samo kada se slika na njima menja, pa su samim tim i vrlo štedljivi kada je utrošak energije u pitanju. Druga inovacija je složeni sistem slaganja slojeva tečnih kristala i stakla kako bi prikaz slike bio jednako dobar i kad se LCD presavija. Stručnjaci su se dodatno pozabavili i ugradnjom RGB piksela koji su sada potpuno funkcionalni – a jednom kada ih smanje na veličinu manju od one koju ljudsko oko može primetiti, ovi savitljivi LCD ekrani će moći da prikazuju slike u boji.

Na kraju dobijamo LCD ekran koji je tek nešto deblji od papira, vrlo je savitljiv ali i čvrst i otporan, troši vrlo malo energije, a u stanju je da prikaže informacije (slike ili tekst) koje bismo inače pronašli u časopisima ili novinama. Izumitelji ovog tipa e-papira kažu kako bi on mogao da posluži za distribuciju digitalnih izdanja novina koje bi se mogle ažurirati u vrlo brzom ritmu, a korisnik bi imao „fizičke novine“ umesto da ih čita na ekranu računara ili mobilnog uređaja. Možda i najvažnije kod ove inovacije jeste previđena niska cena proizvodnje, te bi jedan ovakav ekran dijagonale 5 inča mogao bi da košta tek oko pet dolara, procenjuju njegovi autori.

