SBB dobitnik nagrade za najbolju TV kampanju „Kada imaš izbor, biraš SBB“

SBB kompanija sinoć je osvojila nagradu u kategoriji “Najbolja kampanja na TV-u” za kampanju “Kada imaš izbor, biraš SBB”.

Nagrada je dodeljena u okviru Regionalne konferencije o trendovima u telekomunikacijama i medijima – Digital 2024, koja svake godine okuplja najveće kompanije i profesionalce iz oblasti medija, telekomunikacija, marketinga i PR-a.

Kampanja ističe činjenicu da većina ljudi bira SBB usluge tamo gde postoji mreža, kao i da su oni koji danas biraju SBB ljudi koji imaju stav, jasno biraju vrednosti za koje se zalažu i te vrednosti upravo vide u SBB brendu.

„Kampanjom “Kada imaš izbor, biraš SBB” smo se obraćali kako postojećim, tako i novim korisnicima, promovišući vrednosti i načela SBB-a sa kojima su se i oni lako poistovetili. Hteli smo da pošaljemo poruku da je važno imati svoj stav, verovati u istinu, praviti slobodne izbore, prihvatati raznolikost, težiti jednakosti i biti hrabar. Kampanja je od starta izazvala reakcije kako javnosti, naših korisnika, ali i pojedinih medija. Zanimljivo je to da smo na Digital Awards-u dobili nagradu za najbolju TV kampanju, koja je bila cenzurisana na javnom servisu, ali smo brzom reakcijom i promenom strategije u saradnji sa našom media buying agencijom Direct Media uspeli da dođemo do ciljane publike. Ponosni smo na to što je kampanja postigla sjajne rezultate, ali i što je priznata i vrednovana i od strane kolega iz struke”, rekla je Minja Jugović Janjić, direktorka marketinga kompanije SBB.

SBB je u septembru pokrenuo i novu kampanju pod nazivom „Oseti slobodu” koja nastavlja da osnažuje imidž SBB brenda i ima jasan cilj da inspiriše, osnaži pravo na slobodu i sopstveni izbor i da ponovo pomeri granice. Kampanja promoviše EON pakete po odličnoj ceni uz koje možete da izaberete internet koji prati vaš ritam, da surfujete bezbedno uz najpouzdaniji internet, uživate u najboljem korisničkom iskustvu na EON platformi, vrhunskom izboru TV kanala i sadržaju kroz unapređeni EON Video klub koji donosi preko 25.000 naslova i jedinstveno sportsko iskustvo uz EON Sports Mode.

