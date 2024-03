Scania ubrzava primenu autonomnog transporta 

Scania proširuje svoj strateški razvoj autonomnih transportnih rešenja od čvorišta do čvorišta (hub to hub), pokretanjem Autonomnog komercijalnog pilot programa. Kao deo TRATON Grupe, Scania će takođe biti uključena u novo partnerstvo sa kompanijom Plus sa sedištem u SAD, koja će integrisati svoj Nivo 4, potpuno autonomni SuperDrive paket tehnologije u vozila Scania i TRATON Grupe.

Scania Autonomni komercijalni pilot program je deo povećanog fokusa na uspostavljanje testiranja vođenog klijentima kako bi se demonstrirala tehnologija od čvorišta do čvorišta i kreiranje skalabilnih operativnih koncepata koji daju stvarnu vrednost u operacijama klijenata.

Lansiranje programa dolazi kada kupci traže pouzdane partnere za razvoj i primenu autonomnih vozila u okviru sopstvenih operacija. Ovo novo rešenje ističe se svojom prilagodljivošću specifičnim rutama i transportnim profilima kupaca.

„Posvećeni smo razvoju potpuno integrisanih autonomnih rešenja. To znači tehnologiju koja je ugrađena i podržana direktno iz fabrike i rešenje koje je dizajnirano da njime upravljaju naši klijenti u njihovoj postojećoj infrastrukturi i operativnim tokovima“, kaže Peter Hafmar, potpredsednik i šef odeljenja za autonomna rešenja.

Očekuje se da će Scanijina autonomna rešenja od čvorišta do čvorišta pomoći u povećanju operativne efikasnosti svojih kupaca, smanjiti njihove emisije izduvnih gasova i poboljšati bezbednost na putevima, a istovremeno će rešiti sve veći globalni nedostatak vozača.

Lansiranje i najava su poslednja faza na Scanijinom autonomnom putovanju. Kompanija, koja već testira autonomna transportna rešenja na švedskim putevima od 2021. godine, planira da proširi pilot operacije sa kupcima u drugim evropskim zemljama tokom 2024. godine.

Scania kamioni opremljeni Plus-ovim sistemom autonomne vožnje Nivoa 4 već se testiraju na javnim putevima u Evropi, sa sigurnosnim vozačem u vozilu. Dve kompanije će pilotirati komercijalne operacije sa flotom, zatim će započeti serijsku proizvodnju i globalnu komercijalnu primenu u velikom obimu.

„Proširujući naš autonomni program od čvorišta do čvorišta, preuzimamo vodeću poziciju u pružanju autonomnih rešenja našim klijentima,“ kaže Peter Hafmar.

Izvor: autotech.news

