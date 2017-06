Schneider Electric EcoStruxure rešenje za očuvanje životne sredine

Kompanija Schneider Electric, svetski lider u upravljanju električnom energijom i u automatizaciji, povodom Svetskog dana zaštite životne sredine predstavila je sveobuhvatno rešenje koje istovremeno pruža potpunu informatičku bezbednost i kompletnu analitiku i izveštavanje na svim nivoima. Radi se o IOT baziranoj platformi EcoStruxure koja služi kao osnova za upravljanje, vođenje, automatizaciju i optimizaciju sistema ili lokalno ili u “cloud-u”.

EcoStruxure platforma objedinjuje tri glavna segmenta: 1. Povezani proizvodi (oprema) – kroz povezivanje i IoT/IIoT moguće je prikupljati velike količine podataka (“big data”) iz samih proizvodnih procesa; 2. Vrhunska kontrola i upravljanje – upravljanje procesima i potrošnja energenata; 3. Analitika – kroz fiksna, mobilna ili “cloud” rešenja.

Potrošnja energije u stalnom je porastu a predviđanja govore da će se u sledećih 40 godina udvostručiti. Tri su velika izazova sa kojima se već sada susrećemo. Prvi je urbanizacija jer će do 2050. u gradovima živeti dodatnih 2,5 milijardi ljudi, što će biti opterećenje na infrastrukturu i javne službe. Drugi je digitalizacija obzirom na to da će do 2020. godine novih 50 milijardi uređaja biti povezano a treće je industrijalizacija jer su predviđanja da će se do 2050. potrošnja emisijama CO2 udvostručiti.

Jedno od globalnih istraživanja Schneider Electric-a pokazuje da se čak 40 odsto svetske energije potroši u zgradama, dok čak 75 odsto troškova zgrade odlazi na njeno održavanje i operativne troškove. Ujedno, čak 30 odsto energije utrošene u zgradama je protraćeno zbog neefikasnog korišćenja sistema upravljanja zgradama. Deo uzroka za ovakvo rasipanje energije leži i u činjenici da samo petina menadžera ovih objekata koristi raspoložive kapacitete sistema za upravljanje zgradama.

Takođe, globalno istraživanje koje je Schneider Electric sproveo pokazalo je da ovakvo neefikasno korišćenje energije može biti prevaziđeno primenom pametnih tehnologija i Internet of things, čime dolazi do značajnih ušteda kroz automatizaciju. Internet of things tehnologija može pomoći zemljama i njihovim ekonomijama da odgovore na najveće izazove sa kojima se suočava naša planeta, uključujući globalno zagrevanje, nestašicu vode i zagađenje. Schneider Electric-ova vizija koncepta IoT-a zasniva se na najmanjoj mogućoj emisiji Co2 za upravljanje imovinom i poslovanjem, na bezbednom, sigurnom i efikasnom poslovanju, kao i na optimalnom i dugotrajnom radu uređaja, a automatizacija u zgradama i industriji može dovesti do ušteda od čak 63 odsto.

„Održivost je jedna od ključnih vrednosti Schneider Electric-a. Već godinama se implementiraju inicijative bazirane na našem osnovnom biznisu, održivom energetskom menadžmentu i razvoju društvenih i ekoloških inovacija. Sa primenom održivog pristupa Schneider Electric je počeo još 2002. godine. U okviru grupe pokrenut je tim koji se bavi samo ovom temom, potpisnici smo 10 principa Global Compact-a i svake godine objavljujemo izveštaje o održivosti.„ – izjavio je Dejan Marković, generalni direktor Schneider Electrica za Srbiju i Crnu Goru.

Odličnu referencu Schneider Electric-ove inovativnosti predstavlja sedište kompanije u Parizu, zgrada Le Hive, koja je inače i prva zgrada na svetu koja poseduje sertifikat ISO-50001, standard upravljanja energetskom efikasnošću. Sertifikacija ISO 50001 ostvarena je zahvaljujući interno razvijenim energetski efikasnim rešenjima – poput obnovljivih izvora energije, osvetljenju, energetskom nadzoru i kontroli, bezbednoj distribuciji struje i naprednoj bezbednosti. Rezultat primenjenih rešenja je smanjenje potrošnje energije i do 75 odsto. Takođe, odličan primer predstavlja i zgrada The Edge u Amsterdamu, najpoznatija održiva zgrada na svetu, u kojoj je implementirano naše SmartStruxure rešenje. Edge zgrada je globalni reper zgrada sa održivim okruženjem, ali i sa prioritetom udobnosti i blagostanja svojih stanara. Schneider Electric rešenja koja doprinose energetskoj efikasnosti gradova implementirana su na više od 250 lokacija širom sveta.