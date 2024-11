Schneider Electric fokus: Širenje partnerske mreže i posvećenost klijentima, inovacijama i razvoju talenata

Schneider Electric, globalni lider u oblasti energetske efikasnosti, automatizacije i digitalizacije, održao je susret sa predstavnicima medija u Beogradu. Na ovom događaju, predstavljeni su ključni planovi, kao i novi direktor kompanije za Srbiju i Crnu Goru, Miloš Vuksanović. Prisutni su bili i Jelena Pejković, direktor prodaje sektora za pouzdana napajanja i Dragan Buača, direktor prodaje za krajnje korisnike i servise. Kompanija je najavila nastavak dinamične ekspanzije i inovativnih projekata, kao i dalji fokus na održivost i razvoj lokalnih talenata.

Miloš Vuksanović, Foto: Schneider Electric

Vuksanović, koji je svoju karijeru gradio unutar kompanije počevši kao praktikant, istakao je da će Schneider Electric u 2025. godini nastaviti s jačanjem lokalne prisutnosti, razvojem talenata i integracijom inovativnih rešenja u poslovanje: “Schneider Electric je mesto gde su zaposleni na prvom mestu. Kroz inovacije, saradnju i fokus na održivost, osnažujemo naše timove da se razvijaju i oblikuju budućnost. U Srbiji, nastavljamo trend rasta – prošle godine smo zaposlili 130 novih kolega, a za 2025. planiramo otvaranje 70 novih pozicija, sa posebnim fokusom na inženjere”, izjavio je Vuksanović.

On je dodao i to da Schneider Electric pruža konsultativni i personalizovani pristup klijentima i da posvećenost kompanije inovacijama omogućava da se neprestano unapređuju rešenja i usluge. Kako je naveo: „lokalni ekspertski tim, u saradnji sa partnerskom mrežom, lako može prilagoditi rešenja specifičnim zahtevima svakog klijenta, čime dolazimo do najvećeg zadovoljstva korisnika.“

Jelena Pejković, Foto: Schneider Electric

Predstavnici kompanije naveli su i to da Schneider Electric globalno ostvaruje oko 20% svojih prihoda u oblasti data centara, a slična situacija je i na našem tržištu. Prema rečima Jelene Pejković, direktorke prodaje sektora za pouzdana napajanja kompanije Schneider Electric, ovo je ujedno i najbrže rastući segment, podstaknut ubrzanom digitalizacijom u svim sektorima i eksponencijalnim razvojem veštačke inteligencije: „Velike količine podataka zahtevaju pouzdane data centre, a Schneider Electric nudi kompletan portfolio rešenja koja osiguravaju njihovu pouzdanost, efikasnost i održivost. Do 2028. godine, očekuje se da će se ovaj tržišni segment utrostručiti, a Schneider Electric je lider u Srbiji i Crnoj Gori – prisutni smo u svim velikim data centrima i sarađujemo sa vodećim telekom provajderima“, izjavila je Jelena Pejković.

Napredne tehnologije kompanije, uključujući IoT i EcoStruxure rešenja, koriste se ne samo za efikasnost data centara, već i za optimizaciju održavanja industrijske opreme. „Korišćenjem podataka prikupljenih putem senzora, omogućavamo dinamičko planiranje održavanja, smanjujući troškove i produžavajući vek trajanja opreme“, naveo je Dragan Buača, direktor prodaje za krajnje korisnike i servise Schneider Electric-a. On je dodao i to da Connected Services Hub u Novom Sadu nadgleda opremu u više od 170 fabrika širom sveta, koristeći analizu podataka za predviđanje kvarova opreme i pružanje korisnih preporuka našim klijentima kako bi unapredili svoje poslovanje.

Schneider Electric, proglašen najodrživijom kompanijom na svetu za 2024. godinu ( od strane Time magazina i Statista), nije samo tehnološki lider, već i ključni partner u ostvarivanju globalnih ciljeva održivosti. Kroz svoj Schneider Sustainability Impact (SSI) program, koji do 2025. godine prati napredak u ostvarivanju održivih ciljeva, kompanija je već pomogla kupcima da smanje emisiju CO2 za 800 miliona tona od 2018. godine. Takođe, 27% emisija ugljen-dioksida najvećih dobavljača smanjeno je u poslednje tri godine.

Schneider Electric kompanija vrši uticaj (IMPACT) ne samo na globalnom nivou već i lokalno značajnim doprinosima zajednici. Poslednja u nizu donacija realizovana je na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je opremljena laboratorija u okviru Računarskog centra. Takođe, na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu završen je proces rekonstrukcije i opremanja čitaonice. Pored ovih donacija, kompanija svake godine realizuje razne volonterske akcije, donacije opreme školama, kao i projekte u saradnji sa organizacijom OPENS iz Novog Sada. Kroz svoje CSR programe (Corporate Social Reponsability), realizovana je i kampanja Mladi električari, a u okviru ove kampanje, za svaki prodati komad opreme iz Home and Distribution programa u elektroradnjama, izdvojili smo po 1 dinar. Prikupljena sredstva biće namenjena za nabavku opreme koja je neophodna za izvođenje praktične i teorijske nastave i doniraće se elektrotehničkim školama u Kragujevcu, Nišu, Kuli i Beogradu.

Dragan Buača, Foto: Schneider Electric

Kompanija ostaje posvećena i investiranju u obrazovanje i razvoj mladih talenata. Schneider Electric Fondacija CMT (Centar za mlade talente) nudi besplatne časove matematike i programiranja za sve mlade od 11-18 godina, a upis traje tokom cele godine. Ponosno ističu i dugogodišnju saradnju sa tehničkim univerzitetima širom Srbije. Kroz svoje programe prakse i stipendiranja, kompanija je stvorila prilike za buduće lidere. Do sada je 735 studenata učestvovalo u programu, a čak 40% njih sada je zaposleno u Schneider Electric-u. U 2024. godini za programe prakse i stipendiranja u Schneider Electric-u prijavilo se preko 250 studenata što dokazuje održivu vrednost saradnje i ulaganja u mlade talente.

Ovim, Schneider Electric ne samo da implementira inovativna energetska i tehnološka rešenja, već aktivno doprinosi izgradnji održivih zajednica i razvoju talentovanih pojedinaca, stvarajući tako temelj za održivu budućnost.

