Schneider Electric i Bloomberg New Economy osnivaju Koaliciju za energetsku tehnologiju kako bi odgovorili na buduću potražnju za pametnim rešenjima

Schneider Electric, globalni tehnološki lider u energetskom sektoru, i Bloomberg New Economy osnivaju Koaliciju za energetsku tehnologiju („Koalicija“). Ova inicijativa privatnog sektora okuplja globalne donosioce odluka i stručnjake iz različitih industrija kako bi ubrzala primenu tehnologija koje potrošnju energije čine efikasnijom, otpornijom i prilagodljivijom u uslovima sve veće globalne potražnje za električnom energijom. Koalicija, kojom zajednički predsedavaju Schneider Electric i Bloomberg New Economy, predstavljena je na Samitu inovacija Severne Amerike u Las Vegasu, uz prisustvo više od 2500 lidera iz industrije, kao i na Bloomberg New Economy forumu u Singapuru.

Foto: Schneider Electric

U vreme kada se brojne investicije u energetici bave porastom snabdevanja energijom kako bi se ispunili sve veći zahtevi AI data centara i rastuće populacije, Koalicija stavlja naglasak na efikasnije korišćenje energije. Cilj je da se istraži kako veštačka inteligencija (AI) i druge nove tehnologije mogu da optimizuju potrošnju i unaprede odziv elektroenergetske mreže, omogućavajući integraciju većeg broja izvora, uključujući čistu energiju.

Koalicija za energetsku tehnologiju će okupiti lidere iz sektora energetike, tehnologije i infrastrukture kako bi identifikovala razloge sporog usvajanja tehnologija na strani potražnje — poput AI upravljanja mrežom, digitalnih blizanaca i industrijske automatizacije — i pronašla načine za ubrzanje njihove primene. Plan je da se objavljuju rešenja i smernice zasnovane na podacima kako bi se uklonile prepreke u prelasku na pametniju i čistiju potrošnju energije.

„Izgradnja otporne i pristupačne energetske budućnosti zahteva tesnu saradnju u sektorima tehnologije i energetike“, izjavio je Frédéric Godemel, Executive Vice President, Energy Management, Schneider Electric. „Zajedničkim radom i primenom inovacija poput AI i digitalnih blizanaca možemo ojačati mrežu, unaprediti pouzdanost i učiniti energiju dostupnijom i isplativijom za sve. Schneider Electric je posvećen partnerstvu sa liderima u industriji u cilju pronalaženja rešenja koja podržavaju ekonomski rast i garantuju da energetska infrastruktura može da odgovori na buduće zahteve.Zato nam je zadovoljstvo što smo deo ove nove koalicije.“

Među osnivačima Koalicije su Christina Shim, Chief Sustainability Officer, IBM, prof. John D. Sterman, Director, MIT System Dynamics Group, Claire O’Neill, Non-Executive Director, Oxy, i bivša ministarka energetike UK, Arch Rao, Founder & CEO, SPAN , Manon van Beek, CEO, TenneT, a narednih meseci će im se pridružiti i drugi članovi.

„Inovacije i investicije na strani potražnje često se zanemaruju u planiranju budućnosti. Bez obzira na intenzitet emisija ugljen-dioksida u okviru sistema, bolje upravljanje potražnjom donosi brojne prednosti u pogledu troškova, efikasnosti i fleksibilnosti“, dodala je Claire O’Neill, bivša ministarka energetike. „Danas je mnogo lakše zagovarati ovaj pristup – naročito pred industrijama sa velikom potrošnjom energije koje se suočavaju sa strukturno visokim energetskim troškovima u brojnim regionima.“

„Svedoci smo ključnog trenutka u kom se digitalna infrastruktura i energetski sistemi ubrzano spajaju“, navela je Karen Saltser, CEO kompanije Bloomberg Media. „Jasno je da svet mora da deluje koordinisano kako bi rastuće potrebe za AI i računarstvom bile zadovoljene čistom, otpornom i efikasnom energijom za buduće generacije. Okupljanjem vodećih stručnjaka, Koalicija će pomoći da se ubrzaju inovacije, partnerstva i politike neophodne za odgovorno snabdevanje energijom.“

Prvi zvanični skup Koalicije će biti održan u januaru 2026. godine u Bloomberg House-u u Davosu, na marginama Godišnjeg sastanka Svetskog ekonomskog foruma. Članovi će zajednički raditi na konkretnim strategijama, pilot projektima i smernicama za oblikovanje načina na koji industrije koriste i upravljaju energijom u eri veštačke inteligencije.