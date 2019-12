Schneider Electric i Cisco u akciji

Schneider Electric kombinuje fizičku infrastrukturu i HyperFlex Edge rešenje kompanije Cisco za nove opcije mikro data centara. U ponudi je nekoliko novih vrsta osnovnog dizajna koji može da se menja u cilju fleksibilnosti i brze primene u edge okruženju

Kompanija Schneider Electric, kreirala je novo rešenje za mikro data centre koje kombinuje fizičku infrastrukturu brenda APC Schneider Electric‑a sa Cisco‑vim HyperFlex Edge rešenjem, hiperkonvergentnim infrastrukturnim (HCI) rešenjima za brzu i efikasnu primenu u svim edge okruženjima.

Novim rešenjem, pomenute kompanije nude globalnim IT partnerima i sistem integratorima pristup novim vrstama dizajna za primenu HyperFlex platforme, koji mogu da se koriste u izvornom obliku ili da se prilagode posebnim potrebama mikro data centara. Dodatna pogodnost ogleda se u tome da oni savršeno kombinuju upotrebu APC i Cisco opreme za rešenja koja su unapred integrisana, a omogućavaju znatnu uštedu prostora i vremena IT partnerima i sistem integratorima koji mogu biti sigurni da različite vrste dizajna predstavljaju kompletno integrisano rešenje.

Kompanija Schneider Electric ovom saradnjom nastavlja da svojim klijentima pruža najnovija inovativna rešenja, naročito ako se uzme u obzir da potrebe za edge računarstvom imaju tendenciju ka rastu, kao i činjenicu da tržište zahteva gotova rešenja. Stoga će primena rešenja kao što je ovo za mikro data centre sa Cisco HyperFlex Edge platformom ubrzo biti presudna za uspeh kompanija u sve složenijem i zahtevnijem okruženju.

Novo rešenje potvrđuje posvećenost kompanija Schneider Electric i Cisco da svojim klijentima isporučuju Edge i IoT rešenja svetske klase koja nude najviši stepen fleksibilnosti, izdržljivosti i brze primene. Dodatno, primenom ovog rešenja u oblasti edge računarstva, korisnici i partneri imaju mogućnost da prošire svoj asortiman nizom hiperkonvergiranih, unapred integrisanih rešenja, koja u potpunosti odgovaraju njihovim specifičnim potrebama.

Dodatna novarešenja koja nude Schneider Electric i Cisco

Novo rešenje je usledilo nakon što je proizvod APC NetShelter SX with Shock Packaging prošao Cisco Unified Computing System (UCS) Pre‑rack and Ship sertifikaciju, kojom je sertifikacija proširena s jedne standardne veličine na celokupnu liniju proizvoda, uključujući 13 unapred konfigurisanih SKU‑ova i Micro Data Center Xpress SX 24U i 42U. Zahvaljujući ovoj sertifikaciji, APC, vodeći brend fizičke infrastrukture za edge data centre i integrisana IT rešenja, svojim partnerima i klijentima garantuje testiranu, proverenu sistemsku kompatibilnost.

Da bi se ovim brojnim okruženjima moglo upravljati, Schneider Electric obezbeđuje EcoStruxure IT platformu sa integracijom Cisco UCS menadžera koja može da pojednostavi upravljanje podacima i obezbedi vidljivost energetske infrastrukture duž obe platforme sa jednog mesta.

EcoStruxure je otvorena, interoperabilna sistemska arhitektura i platforma na bazi IoT kompanije Schneider Electric. Omogućava ostvarivanje veće vrednosti u pogledu bezbednosti, pouzdanosti, efikasnosti, održivosti i konektivnosti za klijente. EcoStruxure koristi napredak u oblasti IoT, mobilnosti, detekcije, cloud‑a, analitike i sajberbezbednosti u cilju uvođenja inovacija na svim nivoima. To se odnosi na konektovane proizvode, edge kontrolu i aplikacije, analitiku i usluge. Koristi se u više od 480.000 postrojenja, uz podršku više od 20.000 sistem integratora i developera, povezujući preko 1,6 miliona lokacija pod upravom više od 40 digitalnih servisa.

Cisco HyperFlex je kompletno osmišljeno HCI rešenje zasnovano na Cisco UCS platformi koje klijentima omogućava da prošire i pojednostave primenu HCI rešenja bilo gde – od osnovnih data centara do krajnjih tačaka njihovog rada, uz postojanu politiku primene i sistemsko upravljanje softverima kao servisima (SaaS) putem Cisco Intersight platforme. HyperFlex Edge rešenja posebno su osmišljena kao edge platforma na nivou kompanije kako bi ispunila jedinstvene zahteve distribuiranog računarstva na brojnim lokacijama na globalnom nivou, u ograncima i udaljenim lokacijama i omogućila nove IoT i inteligentne usluge na krajnjim tačkama rada.

