Schneider Electric i E.ON potpisali sporazum o dugoročnoj saradnji

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, objavio je potpisivanje okvirnog sporazuma o dugoročnoj saradnji sa E.ON, jednom od najvećih energetskih kompanija u Evropi. Ovo strateško partnerstvo predstavlja značajan korak ka razvoju održive i digitalne energetske infrastrukture širom Evrope. Schneider Electric će podržati ambiciozne ciljeve kompanije E.ON svojim najnovijom srednjenaponskom (SV) opremom bez SF 6 gasa i nizom digitalnih rešenja.

Strateški značaj sporazuma

Saradnja Schneider Electrica i E.ON-a zasnovana je na zajedničkoj viziji razvoja energetske mreže budućnosti – mreže koja je održiva, pametna i efikasna. Partnerstvo se nadovezuje na više od dve decenije uspešne saradnje između ove dve kompanije.

„Kako bismo aktivno doprineli zelenoj transformaciji u Nemačkoj, ulažemo ogromna sredstva u energetsku infrastrukturu spremnu za budućnost. Ovaj sporazum o dugoročnoj saradnji obezbeđuje pristup tehnologijama bez SF 6 gasa, podržava standardizaciju i omogućava ekonomičnu realizaciju energetske tranzicije“, izjavila je Lisbeth Buschkühl, Chief Procurement Officer u kompaniji E.ON SE.

Sporazum predviđa godišnju isporuku GM-AirSeT razvodnih panela za primarnu distribuciju i RM-AirSeT razvodnih panela za sekundarnu distribuciju (Ring Main Units, RMU). Pre potpisivanja sporazuma, u okviru pilot projekta u kompaniji Westnetz (članici E.ON grupe) testirana je gasno izolovana oprema za primarnu distribuciju bez SF₆ gasa kako bi se proverila njena usklađenost sa zahtevima E.ON-a. Schneider Electric će obezbediti značajan deo potreba E.ON-a za postrojenjima za primarnu i sekundarnu distribuciju, što potvrđuje poverenje u AirSeT tehnologiju i njen dizajn.

„Ovaj sporazum sa kompanijom E.ON je odličan primer ubrzanja prelaska ka održivoj, digitalnoj energetskoj infrastrukturi.. Saradnjom sa E.ON-om na primeni tehnologija bez SF₆ gasa, ne samo da pomažemo da se ispune novi regulatorni zahtevi, već i zajedno oblikujemo budućnost električne energije u Evropi“, izjavio je Melton Chang, Executive Vice President of Power Systems u kompaniji Schneider Electric.



Schneider Electric u poslednjih 15 godina ulaže u razvoj sveobuhvatne ponude srednjenaponske opreme bez SF₆ gasa za primarnu i sekundarnu distribuciju električne energije. Industrijski centri u Regensburgu (Nemačka) i Duna Smart fabrici (Mađarska) igraju ključnu ulogu u realizaciji ovog sporazuma o dugoročnoj saradnji, obezbeđujući pouzdanu i efikasnu proizvodnju. Schneider Electric poslednjih godina ulaže značajna sredstva u proširenje svojih industrijskih kapaciteta u Evropi kako bi zadovoljio sve veću potražnju za tehnologijama bez SF₆ gasa, čime dodatno jača svoju stratešku posvećenost održivim inovacijama.

Standardizacijom ključnih komponenti u svojim nemačkim kompanijama za distribuciju i prenos električne energije, E.ON postavlja temelje za primenu razvodnih postrojenja nove generacije – koja su projektovana i proizvedena u Evropi. Ovi inovativni proizvodi ne samo da poboljšavaju otpornost i efikasnost energetske mreže, već imaju i ključnu ulogu u ostvarivanju ciljeva kompanije E.ON u oblasti održivosti.

Prelazak na tehnologiju bez SF₆ gasa i usklađenost sa novim regulativama o gasovima sa efektom staklene bašte



Gas SF₆ sa efektom staklene bašte ima potencijal globalnog zagrevanja (GWP) od 24.300, što znači da jedan kilogram zagreva atmosferu jednako kao 24.300 kg ugljen-dioksida. Takođe, u atmosferi opstaje oko 1000 godina, što znači da ima dugotrajne posledice. S obzirom na to da je najavljena regulativa EU o F-gasovima koja od 1. januara 2026. godine zabranjuje upotrebu SF₆ i drugih F-gasova u novim srednjenaponskim razvodnim postrojenjima napona do 24 kV, javlja se još konkretnija i značajnija potreba za tehnologijama koje ne koriste SF₆ gas.

Zahvaljujući širokom portfoliju opreme bez SF₆ gasa, globalnim industrijskim centrima i snažnom prisustvu u Evropi, Schneider Electric podržava svoje klijente u usklađivanju sa Regulativom o F-gasovima EU. Kompanija će nastaviti da širi asortiman rešenja bez SF₆ gasa za različite primene i regione.

AirSeT tehnologija potvrđena i priznata

Tehnologija koja koristi čist vazduh i vakuum umesto SF 6 gasa, dobila je značajna priznanja u sektoru, uključujući prestižnu iF Design nagradu za RM AirSeT, koja potvrđuje njen inovativni karakter i vrhunski dizajn. AirSeT tehnologija je uspešno primenjena u industriji i elektroenergetskim mrežama, kao što su Romande Energie u Švajcarskoj i EAM Netz u Nemačkoj.