Schneider Electric na 16. Sajmu voda u Beogradu predstavio integrisana rešenja za efikasno upravljanje vodama i otpadnim vodama

Schneider Electric, globalni tehnološki lider u oblasti energetike, učestvuje i ove godine na, šesnaestom po redu, Sajmu voda u Beogradu. Na ovom međunarodnom naučno–stručnom skupu o vodama, koji se održava od 3. do 5. decembra na Beogradskom sajmu, predstavnici komunalnih preduzeća, industrije i lokalnih samouprava imaju priliku da steknu uvid u najnovija rešenja, a sa ciljem unapređenja upravljanja vodnim resursima u Srbiji i regionu.

Foto: Schneider Electric

U trenutku kada se sistemi za vodosnabdevanje i preradu otpadnih voda suočavaju sa zastarelom tehnologijom i infrastrukturom, sve višim troškovima energije u postrojenjima i pumpnim stanicama, ali i pooštrenim ekološkim zahtevima, Schneider Electric istupa sa integrisanim rešenjem.

Na Sajmu voda u Beogradu, kompanija je javnosti predstavila jedinstveni pristup za efikasno upravljanje vodama i otpadnim vodama, koji obuhvata sve faze životnog ciklusa objekta – od planiranja i projektovanja, preko izgradnje, pa do upravljanja i održavanja.

U domenu energetske infrastrukture, rešenja Schneider Electric-a obuhvataju ekološke standarde u vidu srednjenaponske opreme sa vazdušnom izolacijom, sistemom koji eleminiše upotrebu SF6 gasa.

SmAirSet je inovativni sistem koji koristi čisti vazduh umesto SF₆ gasa, čime eliminiše upotrebu ovog stakleničkog gasa sa visokim GWP (Global Warming Potential). Prednost je ekološka održivost uz zadržavanje pouzdanosti i sigurnosti, što omogućava usklađenost sa zelenim standardima i smanjenje troškova vezanih za upravljanje gasovima.

U oblasti automatizacije procesa u WWW (Water and WasteWater) sektoru, Schneider Electric predstavio je napredne PLC kontrolore poput:

Modicon M580 (obuhvata kompleksne aplikacije sa podrškom za redundansu i IioT povezivanje),

(obuhvata kompleksne aplikacije sa podrškom za redundansu i IioT povezivanje), Modicon M340 (namenjen manje zahtevnim sistemima, uz pružanje pouzdane kontrole).

Na Sajmu voda, koji traje do 5. decembra, predstavljena su i SCADA rešenja koja uključuju i EcoStruxure Process Expert i AVEVA SCADA softverske pakete, a sa ciljem da pruže centralizovano upravljanje, vizualizaciju i analizu podataka.

Foto: Schneider Electric

Posebnu pažnju posetiocima privukla je EcoStruxure Automation Expert inovativna platforma, bazirana na standardu IEC 61499, koje podržava Open Automation koncept. Njena upotreba predstavlja softverski definisanu automatizaciju, modularno programiranje i jednostavno održavanje. Još jedna stavka koja ovo rešenje izdvaja od ostalih dolazi sa ekonomskog aspekta – platforma je u mogućnosti da optimizuje projekte sa aspekta automatizacije i do 30% u odnosu na tradicionalni pristup (PLC – SCADA).

Digitalna transformacija sektora voda dodatno se oslanja na EcoStruxure Water Advisor za praćenje potrošnje i gubitaka vode u realnom vremenu, uz mogućnost modelovanja i simulacije u realnom vremenu, kao i na alate za nadzor kvaliteta električne energije i optimizaciju rada opreme. Na ovaj način korisnici dobijaju potpun uvid u rad postrojenja, lakše planiraju investicije i povećavaju pouzdanost snabdevanja.

Kao i u svim prethodnim godinama, Schneider Electric nastavlja da donosi novitete sa ciljem da unapredi automatizaciju, softvere i servisnu podršku kako komunalnim preduzećima, tako i celokupnoj industriji kroz povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti, ali i onog najbitnijeg, održivosti.

Štand Schneider Electric-a na Sajmu voda možete posetiti do petka, 5. decembra, u Hali 3 Beogradskog sajma.