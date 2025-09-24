Schneider Electric najavljuje nove referentne dizajne sa integrisanim upravljanjem napajanja i hlađenjem uz podršku NVIDIA tehnologije

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, predstavio je danas nove referentne dizajne projektovane u saradnji sa kompanijom NVIDIA koji značajno ubrzavaju postavljanje sistema i pomažu operatorima u usvajanju infrastrukturnih rešenja prilagođenih radu veštačke inteligencije (AI).

Foto: Schneider Electric

Prvi referentni dizajn predstavlja jedinstveni i ključni okvir za integrisani sistem upravljanja napajanjem i hlađenjem tečnošću, uključujući Motivair tehnologije hlađenja tečnošću koje nudi Schneider Electric, i omogućava jednostavno upravljanje složenim komponentama AI infrastrukture. Dizajn je kompatibilan sa NVIDIA Mission Control — softverom kompanije NVIDIA za rad i upravljanje AI fabrikama, uključujući funkcije upravljanja klasterima i procesom rada. Referentni dizajn sistema upravjanja se takođe može koristiti sa referentnim dizajnima data centara Schneider Electrica za NVIDIA Grace Blackwell sisteme, što operatorima omogućava da drže korak sa najnovijim dostignućima u oblasti ubrzanog računarstva, uz savršenu kontrolu nad sistemima napajanja i hlađenja tečnošću.

Drugi referentni dizajn fokusira se na implementaciju AI infrastrukture za takozvane AI fabrike sa opterećenjem do 142 kW po racku, konkretno za NVIDIA GB300 NVL72 rackove, u jednoj data hali. Projektovan da obezbedi okvir za novu generaciju NVIDIA Blackwell Ultra arhitekture, ovaj referentni dizajn obuhvata informacije o četiri tehničke oblasti: napajanju objekta, hlađenju objekta, prostoru za IT opremu i životnom ciklusu softvera. Dostupan je u konfiguraciji kako po standardima Američkog instituta za nacionalne standarde (ANSI), tako i po standardima Međunarodne elektrotehničke komisije (IEC).

Projektovani za brz razvoj

S obzirom na razvoj veštačke inteligencije, operatori data centara se danas oslanjaju na okvire referentnog dizajna u rešavanju izazova vezanih za brzinu i postavljanje AI klastera velike gustine kojima GPU-ovi omogućavaju da rade brže. Ponudom potvrđenih, dokazanih i dokumentovanih dizajna fizičke infrastrukture data centra, Schneider Electric operatorima širom sveta omogućava da projektuju i koriste novu generaciju infrastrukture za kontrolu napajanja i hlađenja tečnošću pre same pojave novih rešenja AI infrastrukture, a da pritom smanje troškove i povećaju efikasnost i pouzdanost. Kompletno projektovani referentni dizajni Schneider Electrica postavljaju temelje za najnovije AI fabrike, omogućavajući operatorima ne samo da reaguju u datom trenutku, već i da unapred budu spremni.

„Zahvaljujući svojim novim referentnim dizajnima, Schneider Electric pojednostavljuje proces projektovanja, implementacije i upravljanja naprednom AI infrastrukturom“, izjavio je Jim Simonelli, Senior Vice President i Chief Technology Officer u kompaniji Schneider Electric. „Naši najnoviji referentni sistemi, koji se odlikuju integrisanim upravljanjem napajanjem i kontrolom hlađenja tečnošću, spremni su za budućnost, skalabilni su i razvijeni u saradnji sa kompanijom NVIDIA za primenu u realnim uslovima – omogućavajući operatorima data centara da odgovore na sve veću potražnju za AI rešenjima.“

„Ulazimo u novu eru ubrzanog računarstva, u kojoj će integrisana inteligentna rešenja u oblasti napajanja, hlađenja i rada potpuno promeniti arhitekturu data centara“, rekao je Scott Wallace, Director of Data Center Engineering u kompaniji NVIDIA. „Sa svojim najnovijim referentnim dizajnom za upravljanje, Schneider Electric povezuje ključne infrastrukturne podatke sa NVIDIA Mission Control platformom, pružajući detaljno testiran plan koji omogućava digitalne blizance AI fabrika i daje operatorima mogućnost da optimizuju naprednu infrastrukturu za ubrzano računarstvo.“

Sistemi kontrole spremni za upotrebu od početka od kraja

Ovaj inovativni referentni dizajn za upravljanje povezuje edge uređaje i kontrolne sisteme objekta radi upravljanja energijom i hlađenjem u NVIDIA GB300 NVL72 i GB200 NVL72 okruženjima, koristeći NVIDIA Mission Control.Zahvaljujući „plug-and-play“ arhitekturi zasnovanoj na MQTT protokolu, omogućava povezivanje operativne tehnologije (OT) i informacionih sistema (IT), što operaterima po prvi put omogućava da koriste podatke sa svih nivoa za optimizaciju performansi.Sa naglaskom na savršenoj interoperabilnosti između softvera za upravljanje objektom i AI infrastrukturom, referentni dizajn za kontrolu uspostavlja redundantne sisteme za napajanje i hlađenje i uvodi nove smernice za merenje potrošnje energije AI racka. Naposletku, ovaj pristup obezbeđuje najviše standarde dostupnosti, pouzdanosti i vrhunskih performansi za primenu AI-ja omogućavajući precizno i pravovremeno upravljanje ključnim resursima za napajanje i hlađenje.

Rezultat je end-to-end sistem za upravljanje koji omogućava:

Standardizovan interfejs za objavljivanje podataka o upravljanju napajanjem i hlađenjem, koji mogu koristiti lokalne aplikacije i alati, kao i softver za upravljanje AI infrastrukturom, digitalni blizanci, AI/ML sistemi i drugi poslovni sistemi.

Arhitektura upravljanja je projektovana tako da obezbeđuje redundanciju u infrastrukturi za hlađenje i distribuciju napajanja, uključujući jedinice za distribuciju rashladne tečnosti (CDU) i udaljene panele za napajanje (RPP), čime se obezbeđuje otpornost sistema i u „white space“ i „grey space“ okruženjima

Nova uputstva za merenje potrošnje energije AI rackova, sa posebnim fokusom na maksimalnu snagu po racku i praćenje kvaliteta napajanja

Referentni dizajn kompanije Schneider Electric za NVIDIA GB300 NVL72 – rešenje za AI klastere velike gustineSchneider Electric je razvio referentni dizajn koji omogućava implementaciju klastera zasnovanih na NVIDIA GB300 NVL72 platformi, sa maksimalnom gustinom snage po rack-u od 142 kW – kao što je NVIDIA DGX SuperPOD sa DGX GB300 sistemima. Data centar je namenski projektovan i optimizovan da podrži tri klastera zasnovana na GB300 NVL72, sa ukupno do 1.152 GPU jedinica, koristeći tečno-tečne jedinice za distribuciju rashladne tečnosti (CDU) i rashladne sisteme visokih temperatura.

Ovaj dizajn uključuje i vodeće softverske alate kompanije Schneider Electric – ETAP i EcoStruxure IT Design CFD modele – koji omogućavaju korisnicima da koriste digitalne blizance za simulaciju različitih scenarija napajanja i hlađenja, kako bi optimizovali dizajn prema specifičnim potrebama aplikacije.Dizajn se nadovezuje na prethodni model za NVIDIA GB200 NVL72, a Schneider Electric nastavlja da sarađuje sa kompanijom NVIDIA na ponudi kompletno projektovanih, testiranih modela u očekivanju nove NVIDIA GB300 NVL72 platforme.

Referentni sistemi koji su danas predstavljeni potvrđuju dugogodišnju saradnju Schneider Electrica sa kompanijom NVIDIA, usmerenu ka zadovoljenju najzahtevnijih potreba industrije data centara u oblasti veštačke inteligencije. Pored ovih novih referentnih dizajna, Schneider Electric je razvio ukupno devet AI referentnih rešenja za različite scenarije, uključujući prefabrikovane module, adaptaciju postojećih data centara, kao i AI infrastrukturu posebno projektovanu za klastere zasnovane na NVIDIA GB200 NVL72 i NVIDIA GB300 NVL72 platformama.

Svaki referentni dizajn Schneider Electrica zasnovan je na sveobuhvatnom inženjerskom pristupu iz realnog sveta, čime kompanija potvrđuje svoju kontinuiranu posvećenost razvoju najnaprednijih, energetski efikasnih i otpornih arhitektura za data centre visokih performansi.Za više informacija o referentnim dizajnima projektovanim u saradnji sa kompanijom NVIDIA posetite sajt.