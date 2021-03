Schneider Electric održao online konferenciju za novinare i predstavio fokus poslovanja

Schneider Electric Srbija i Razvojni centar Schneider Electric predstavili su poslovanje kompanije, njene trenutne fokuse i planove u još jednoj godini izazova na online konferenciji za novinare. Ksenija Karić, direktor Schneider Electric-a za Srbiju i Crnu Goru, i Dragoljub Damljanović, direktor Razvojnog centra Schneider Electric-a u Novom Sadu, obratili su se predstavnicima medija iz novih kancelarija, koje, zahvaljujući najsavremenijim rešenjima, zaposlenima nude optimalne uslove za rad, a istovremeno predstavljaju i smer rasta kompanije i Razvojnog centra.

Na konferenciji je istaknuto da Schneider Electric zajedno sa lokalnim partnerima i renomiranim preduzećima godinama doprinosi lokalnoj ekonomiji i preduzetništvu, te da kroz potrebe sopstvenog poslovanja i poslovanja partnera podržava više hiljada radnih mesta. Donoseći nove tehnologije i najnovija rešenja iz oblasti automatizacije i upravljanja energijom, omogućava domaćim kompanijama da posluju po istim principima i sa jednakom uspešnošću kao one u najrazvijenijim zemljama sveta.

Ksenija Karić se osvrnula na značajne projekte koje je kompanija realizovala u prethodnoj godini, posebno ističući primene IoT rešenja u bolnicama.

„Realizovali smo brojne značajne projekte, a medicinski sektor je naročito bio u centru pažnje kompanije. Usled aktuelnih prilika i pandemije, svi smo svesni da nas prekid ili prestanak napajanja u bolnicama može koštati ljudskih života. Primena IoT rešenja u bolnicama je od velike važnosti, a s obzirom na to da je pouzdanost napajanja u bolničkim objektima neophodnost, naša kompanija je razvila kompletno rešenje za bolnice pomoću koga obezbeđujemo konzistentnu energiju bolničkoj opremi“ – istakla je Karić.

Pored toga, prema njenim rečima, u predstojećem periodu u fokusu kompanije biće održivost, kao i procesi automatizacije i digitalizacije, radi dostizanja punog potencijala koji industrija 4.0 nosi.

„Uštedeli smo 120 miliona tona emisije CO2 tokom poslednjih 15 godina, i za oko 30 miliona ljudi širom sveta obezbedili pristup energiji. Naša kompanija ima ključnu ulogu u ostvarivanju četvrte industrijske revolucije, industrije budućnosti. U saradnji sa našim kupcima i partnerima imamo tehnologiju, stručnost i ambicije za izgradnju efikasnog, elastičnog, održivog sveta, fokusiranog na ljude i zajednice. Nastojimo da našim klijentima obezbedimo rešenja koja će im, uz velike uštede, pomoći da bolje posluju. Takva rešenja bazirana su na takozvanom prediktivnom održavanju i omogućavaju klijentima da predvide kada će doći do nekog zastoja, te u tom smislu i da preventivno deluju“, rekla je Ksenija Karić i dodala da je Schneider Electric proglašen najodrživijom kompanijom na svetu od strane Corporate Knights-a, što predstavlja stručnu eksternu potvrdu dugoročne posvećenosti Schneider-a pitanjima životne sredine, društva i korporativnog upravljanja (ESG).

Osvrnula se i na saradnju koju Schneider Electric ima sa fakultetima tehničkih nauka i podsetila da kompanija, kroz različite programe usavršavanja i stipendiranja, tradicinalno pruža podršku mladim talentovanim ljudima, najavljujući takmičenje za studente Elektrotehničkog fakulteta koje je planirano za maj ove godine.

Dragoljub Damljanović, odnedavno direktor Schneider Electric Razvojnog centra u Srbiji, istakao je jedinstvenost Razvojnog centra u svetu, koji sa više od 900 stručnjaka iz oblasti energetike i računarstva ima višegodišnju saradnju sa univerzitetima, elektrodistributivnim kompanijama, proizvođačima električne energije i IT integratorima širom sveta. Razvojni centar je dokaz da naša zemlja ima veliki broj kvalitetnih kadrova u oblasti IT industrije i da svojim doprinosom u ovoj oblasti istovremeno učestvuje u globalnim rešenjima i kreira svetska tržišta. Proširenje na beogradsku kancelariju slika je stalnog razvoju Centra, uvek otvorenog za nove stručnjake.

Sa vodećim proizvodom, softverom ADMS – Advance Distribution Management System, Schneider Electric nudi najnaprednije rešenje na svetu koje omogućava upravljanje sistemima za distribuciju električne energije. Softver je u upotrebi u više od 80 elektroprivreda širom sveta i 170 kontrolnih centara sa ukupno 400 miliona električnih potrošača.

„Zadovoljstvo mi je doprinesem daljem napretku Razvojnog centra, uz prioritetno održavanje liderske pozicije naših softverskih rešenja na globalnom nivou i ubrzan rast prodaje. Ove godine fokus nam je da dobijemo projekte na svim kontinentima, da obezbedimo tranformaciju veština i znanja, da i dalje postavljamo trendove u ovoj industriji, ali i da nastavimo da neprestano usavršavamo mogućnosti za razvoj karijere naših zaposlenih i uslova za njihov rad“, rekao je Dragoljub Damljanović, koji je govorio i o stalnoj želji Razvojnog centra da znanjem i mogućnostima za razvoj pokrene i motiviše mlade ljude.

Schneider Electric svoje ponašanje i poslovanje strateški usmerava na održivost i smanjenje negativnih posledica globalnog zagrevanja.

Damljanović je istakao da se poslovanje kompanije oslanja na odluku da do 2025. godine bude carbon neutral kompanija, da do 2030. prestane da emitujuje ugljen-dioksid, a da do 2050. dostigne net-zero supply chain. „Neodvojivo od ovih trendova, odvija se i digitalizacija, koja je, uz održivost, postala standard za veliki broj kompanija. Zato su se mnoge kompanije opredelile za rešenja Schneider Electric-a, koja mogu da im pomognu da ostvare svoje poslovne ciljeve, ujedno vodeći računa o održivom poslovanju i smanjenoj emisiji ugljen-dioksida “ – rekao je.

Predstavnici Schneider Electrica predstavili su prisutnima inicijative kompanije usmerene na podršku studenata tehničkih fakulteta, kao i onih unutar kompanije, koje imaju za cilj da osnaže zaposlene i doprinesu njihovom daljem razvoju.

