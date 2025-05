Schneider Electric osvojio prvo mesto na rang-listi kompanija koje se bave tehnologijama za digitalizaciju električnih mreža za 2025. godinu po izboru firme ABI Research

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, osvojio je prvo mesto na svetu na rang-listi kompanija koje se bave tehnologijama za digitalizaciju električnih mreža za 2025. godinu po izboru firme ABI Research. ABI Research je globalna firma za analizu tržišta koja pruža strateške smernice o transformativnim tehnologijama, uključujući IoT, veštačku inteligenciju (AI) i industrijsku automatizaciju za preduzeća, državne institucije i kompanije koje se bave prodajom. U izveštaju se ocenjuju vodeće kompanije u ovoj oblasti na osnovu širokog spektra kriterijuma vezanih za inovacije i primenu, a Schneider Electric je osvojio prvo mesto zahvaljujući robusnosti svog softvera i posvećenosti održivosti, fleksibilnosti i operativnoj izvrsnosti.

Foto: Schneider Electric

Prema obrazloženju firme ABI Research, „Schneider Electric je osvojio najviše poena u celokupnom plasmanu zahvaljujući kombinaciji ponude sveobuhvatnih, specijalizovanih i vodećih tehnologija za primenu u električnim mrežama na tržištu i široke primene, snažnog pristupa ekosistemu i nepokolebljive posvećenosti održivosti“. U izveštaju se posebno ističe Schneider Electricova vrhunska ponuda EcoStruxure Advanced Distribution Management Systems, EcoStruxure Distributed Energy Resource Management Systems, Outage Management Systems, fleksibilnost, trgovanje energijom i virtuelne transformatorske stanice – i to sve putem modularne, interoperabilne platforme.

„Dobijanje priznanja firme ABI Research za najbolju globalnu kompaniju koja nudi tehnologije za digitalizaciju električnih mreža je izuzetno dostignuće“, izjavio je Ruben Llanes, CEO of Digital Grid, kompanije Schneider Electric. „Ovaj plasman odražava našu neprestanu posvećenost inovacijama i snažnim partnerstvima koja smo izgradili duž celog energetskog ekosistema. Naša rešenja su osmišljena da podrže elektrodistributivne kompanije u prevazilaženju današnjih izazova, unapređenju modernizacije električne mreže i ostvarivanju pouzdanih, održivih rezultata u energetskom sektoru koji prolazi kroz velike promene – a to su sve prednosti zbog kojih smo zaslužili ovo priznanje.“

ABI Research je istakao Schneiderovu „dominantnu primenu, uz vodeći pristup održivosti i ekosistemu u sektoru“, naglašavajući njegovu poziciju „softverskog partnera sa najviše preporuka za kompanije i operatore za distribuciju i prenos električne energije koji žele da digitalizuju električne mreže i mrežnu opremu“.

Prvo mesto na listi firme ABI Research je usledilo nakon što je Schneider Electric plasirao One Digital Grid Platformu, integrisano rešenje koje uključuje mogućnosti AI za unapređenje otpornosti, pouzdanosti i efikasnosti elektromreža. Zasnovana na otvorenoj, modularnoj arhitekturi, ova nova platforma obezbeđuje podatke i tehničke temelje za integrisanje nezavisnih softverskih rešenja, što kompanijama za distribuciju i prenos električne energije omogućava da ubrzaju modernizaciju električnih mreža i isporučuju čistiju i pristupačniju energiju, kao i da unaprede poslovanje i smanje troškove inženjeringa i održavanja.

Ruben Llanes je 22. maja učestvovao na panelu u okviru Serije međunarodnih vebinara o klimatskim promenama pod nazivom „Tranzicija energije i električnih mreža do 2050. godine“ (Energy and Grid Transition by 2050), na kom su lideri u sektoru diskutovali o tome kako tehnologija pomaže kompanijama za distribuciju i prenos električne energije da se brže modernizuju, unaprede proces odlučivanja i poboljšaju pouzdanost mreže u svetlu sve veće potražnje i operativnih izazova.

Podelite s prijateljima

Tweet