Schneider Electric predstavlja budućnost upravljanja energijom uz One Digital Grid Platformu

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, uvodi revoluciju u rad električnih mreža uz One Digital Grid Platformu, integrisanu platformu koja uključuje mogućnosti AI, poboljšava otpornost, pouzdanost i efikasnost električne mreže. Ova platforma obezbeđuje podatke i tehničku osnovu za integrisanje nezavisnih softverskih rešenja, što kompanijama za distribuciju i prenos električne energije omogućava da ubrzaju modernizaciju mreže i distribuiraju čistiju, pristupačniju energiju uz manje ukupne troškove vlasništva.

Foto: Schneider Electric

One Digital Grid Platforma: Temelj za otporniju, fleksibilniju i bezbedniju električnu mrežu

Mnoge kompanije za distribuciju i prenos električne energije se oslanjaju na zastarele mrežne sisteme bez mogućnosti proširenja, automatizacije i integracije koji su potrebni da bi se održao korak sa sve većom potražnjom za električnom energijom, ekstremnijim vremenskim neprilikama i naglim širenjem distribuiranih energetskih resursa (DER) kao što su krovni solarni sistemi, punjači za električna vozila i baterije za skladištenje električne energije. One Digital Grid Platforma pruža interoperabilno rešenje koje je kompanijama za distribuciju i prenos električne energije potrebno da bi ubrzale modernizaciju, unapredile pouzdanost i smanjile troškove integrisanjem pojedinačnih ključnih softverskih rešenja u jedinstven, bezbedan i proširiv ekosistem. Ova platforma pruža uvide u realnom vremenu, obezbeđuje prediktivnu analitiku i automatizaciju za podsticanje efikasnosti i otpornosti cele mreže i smanjuje prekide napajanja za čak 40%, vreme potrebno za međusobno povezivanje DER-a za 25% i vreme za instaliranje za 60%. One Digital Grid Platforma će biti dostupna kompanijama za distribuciju i prenos električne energije u narednom periodu ove godine.

Sa preko 30 godina iskustva u ovoj oblasti i primenjivanim asortimanom svojih proizvoda, Schneider Electric je lider u modernizaciji elektroenergetskih sistema koji rešava složene tehnološke izazove za kompanije za distribuciju i prenos električne energije širom sveta. Naša vodeća rešenja stvaraju interoperabilnu mrežu koja postavlja industrijske standarde. Sa razvojem energetskog sektora, Schneider Electric nastavlja da podstiče inovacije ispunjavanjem rastućeg broja zahteva vezanih za digitalizaciju mreža.

Sveobuhvatan pristup modernizaciji mreža

One Digital Grid Platforma koristi inovativnu hibridnu cloud arhitekturu i primenjuje se u tri osnovne oblasti rada kako bi pomogla kompanijama za distribuciju i prenos električne energije da prevaziđu izazove i da se pripreme za budućnost:

planiranje mreže i upravljanje imovinom – pomaže kompanijama za distribuciju i prenos električne energije da optimizuju ulaganja u infrastrukturu integrisanjem savremenih alata za projektovanje, validaciju i upravljanje podacima. Na taj način se obezbeđuje dugoročna pouzdanost mreže i smanjuju kapitalni i operativni troškovi.

– pomaže kompanijama za distribuciju i prenos električne energije da optimizuju ulaganja u infrastrukturu integrisanjem savremenih alata za projektovanje, validaciju i upravljanje podacima. Na taj način se obezbeđuje dugoročna pouzdanost mreže i smanjuju kapitalni i operativni troškovi. Rad i otpornost mreže – pruža uvide za dalje delovanje u realnom vremenu tako što koristi operativne podatke i podatke trećih lica i primenjuje originalnu prediktivnu analitiku i napredna rešenja lidera u sektoru, kao što je AiDASH, kako bi se suštinski razumeli klimatski rizici. Ove sposobnosti unapređuju reakciju na prirodne katastrofe, ostvaruju maksimalnu efikasnost i poboljšavaju fleksibilnost mreže, čak i u ekstremnim vremenskim prilikama.

– pruža uvide za dalje delovanje u realnom vremenu tako što koristi operativne podatke i podatke trećih lica i primenjuje originalnu prediktivnu analitiku i napredna rešenja lidera u sektoru, kao što je AiDASH, kako bi se suštinski razumeli klimatski rizici. Ove sposobnosti unapređuju reakciju na prirodne katastrofe, ostvaruju maksimalnu efikasnost i poboljšavaju fleksibilnost mreže, čak i u ekstremnim vremenskim prilikama. Fleksibilnost mreže i angažovanje korisnika – osnažuje kompanije za distribuciju i prenos električne energije da integrišu distribuirane izvore energije i unaprede korisničko iskustvo. Ova platforma podržava dinamičniji energetski ekosistem okrenut korisnicima tako što pojednostavljuje interoperabilnost uz pomoć rešenja partnera kao što je Uplight – kompanija sa najnaprednijom platformom za angažovanje prozumera (potrošača-proizvođača).

One Digital Grid Platforma je osmišljena da uvede inovacije u energetski sektor i kompanijama za distribuciju i prenos električne energije omogući fleksibilnost i bezbednost koji su neophodni da bi se prilagodile rastućim izazovima. Ova platforma koristi Microsoft Azure kako bi obezbedila nesmetanu end-to-end komunikaciju i omogućila saradnju sa eksternim sistemima za brzu razmenu informacija i veće operativne sposobnosti. Njene snažne i višeslojne mere sajber bezbednosti štite ključnu infrastrukturu od rastućih pretnji, dok jednostavna integracija omogućava lakšu i bržu implementaciju novih tehnologija.

„Budućnost upravljanja mrežama zahteva sveobuhvatan pristup vođen podacima u kom su prioriteti otpornost, efikasnost i fleksibilnost. Uz One Digital Grid Platformu, kompanije za distribuciju i prenos električne energije mogu da pojednostave mreže, poboljšaju pouzdanost, smanje prekide napajanja i integrišu distribuirane izvore energije kako bi zadovoljile povećanu potražnju za energijom,“ izjavio je Ruben Llanes, CEO of Digital Grid, Schneider Electric. „Ponudom otvorene, modularne arhitekture, podržane veštačkom inteligencijom, koja povezuje rešenja tokom celog životnog veka mreže – od planiranja i rada mreže do angažovanja krajnjih korisnika – pomažemo kompanijama za distribuciju i prenos električne energije da izgrade dinamičniju energetsku infrastrukturu u skladu sa svojim potrebama i različitim potrebama krajnjih korisnika.“

Obezbeđivanjem sveobuhvatnog, inteligentnog i bezbednog pristupa upravljanju mrežom, Schneider Electric pomaže kompanijama za distribuciju i prenos električne energije da se brže modernizuju, efikasnije posluju i pređu na čistiju i pristupačniju energiju budućnosti. Da bi zaštitio ove inovacije, Schneider Electric pravi veliki korak napred u tehnologiji zaštite i kontrole koja obuhvata:

PowerLogic P7 , vrhunska platforma koja je osmišljena da ispuni potrebe najsloženijih elektroenergetskih sistema. Namena ove platforme je dvostruka. Može da se koristi kao tradicionalna ugrađena hardverska platforma ili kao softversko rešenje. Lako se integriše sa drugim funkcijama kako što su jedinice za spajanje, kontroleri, jedinice za kontrolu polja. Zahvaljujući ovoj prilagodljivosti, elektrodistributivne kompanije mogu da osiguraju budućnost svog poslovanja i održe najviše standarde pouzdanosti i bezbednosti. Glavna odlika ove platforme je naglasak na sajber bezbednosti, sa ugrađenom funkcionalnošću koja štiti od sve većeg broja sajber pretnji i garantuje otpornost mreže.

, vrhunska platforma koja je osmišljena da ispuni potrebe najsloženijih elektroenergetskih sistema. Namena ove platforme je dvostruka. Može da se koristi kao tradicionalna ugrađena hardverska platforma ili kao softversko rešenje. Lako se integriše sa drugim funkcijama kako što su jedinice za spajanje, kontroleri, jedinice za kontrolu polja. Zahvaljujući ovoj prilagodljivosti, elektrodistributivne kompanije mogu da osiguraju budućnost svog poslovanja i održe najviše standarde pouzdanosti i bezbednosti. Glavna odlika ove platforme je naglasak na sajber bezbednosti, sa ugrađenom funkcionalnošću koja štiti od sve većeg broja sajber pretnji i garantuje otpornost mreže. PowerLogic T500 iznova definiše automatizaciju transformatorskih stanica. Kao najsavremenija zamena za našu čuvenu Sage ponudu, PowerLogic T500 je napravljen da ispuni visoke zahteve modernih tržišta, posebno u SAD. Služi kao uređaj za kontrolu i nadzor opreme, prikupljanje podataka i komunikaciju između sistema i nudi jedinstvenu, modularnu platformu koja savršeno integriše operativne tehnološke sisteme. Ova integracija je ključna za elektrodistributivne kompanije koje žele da unaprede operativnu efikasnost i očuvaju robusnu sajber bezbednost. Modularni dizajn T500 omogućava fleksibilnost konfiguracije hardvera, firmvera i softvera, što ga čini savršenim rešenjem za širok spektar primena.

Vizija za budućnost

Strateška partnerstva Schneider Electrica, uključujući saradnju sa kompanijama Microsoft, Esri i Uplight, pospešuju unapređenje automatizovanih mreža, razumevanje okruženja i angažovanje korisnika. Ova partnerstva nude inovativna rešenja koja podstiču napredak u modernizaciji mreža i obezbeđuju pametniju i otporniju energetsku infrastrukturu.

U okviru ovih angažmana, Schneider Electric se pridružio organizaciji EPRI koja se bavi istraživanjem i razvojem u cilju unapređenja energetskog sektora i njegove globalne inicijative za rešavanje izazova u pogledu rastuće potražnje za data centrima. Ova saradnja služi stvaranju fleksibilne arhitekture data centara i programu odgovora na potražnju koji omogućavaju brže povezivanje na mrežu. Partnerstvima sa kompanijama za distribuciju i prenos električne energije i pružaocima usluga korišćenja data centara, Schneider Electric doprinosi svojom stručnošću u ovoj oblasti kako bi pomogao da se prevaziđu ograničenja kapaciteta i obezbedi održiv rast u digitalnoj infrastrukturi.

„Ekonomski i tehnološki rast zavise od naše sposobnosti da energiju isporučujemo na pouzdan, bezbedan i pristupačan način. Podsticanjem saradnje u okviru celog sektora, rešavamo ključne izazove kao što su ograničenja mreže prilikom napajanja data centara. Mi u Schneider Electricu ostajemo posvećeni uvođenju inovacija koje omogućavaju pametniju, održiviju mrežu za buduće generacije“, izjavila je Nadege Petit, Chief Innovation Officer u kompaniji Schneider Electric.

Kao dodatnu potvrdu svoje posvećenosti razvoju električne mreže kao pokretača razvoja, Schneider Electric je najavio i svoje planove za ulaganje preko 700 miliona dolara u SAD u znak podrške energetskom i AI sektoru i otvaranju novih radnih mesta. Ovaj potez ističe podršku Schneider Electrica rastućoj digitalizaciji, automatizaciji i proizvodnoj potražnji na regionalnom nivou, kao i njegovu sposobnost za ispuni sve veće potrebe američkih korisnika i šire zajednice.

Vladan Krsman, Chief Technology Officer u Schneider Electric Srbija izjavio je da je Schneider Electric posvećen transformaciji energetske infrastrukture, a One Digital Grid Platforma je ključna inovacija koja omogućava elektrodistributivnim kompanijama ne samo da unaprede operativnu efikasnost, već i da se pripreme za buduće izazove u industriji. „Uvođenjem napredne veštačke inteligencije i prediktivne analitike, naša platforma pruža mogućnost da se bolje upravlja resursima, da se smanje rizici i poveća otpornost mreža, dok istovremeno dolazi do smanjenja troškova i optimizacije poslovanja. Naša posvećenost digitalnoj transformaciji nije samo u unapređenju tehnologije, već i u stvaranju održivih rešenja koja omogućavaju energetski efikasniji i fleksibilniji sektor. Uz podršku vodećih partnera poput Microsofta, Esria, Uplighta i EPRI-a, radimo na razvijanju rešenja koja ne samo da rešavaju trenutne izazove, već se i pripremaju za dalji rast, kako bi podržali globalnu potražnju za čistijom energijom i integracijom naprednih tehnologija u energetske mreže“, zaključio je Krsman.

