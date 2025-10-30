Schneider Electric predstavlja inovacije u 800 VDC energetskim sistemima za podršku sledećoj generaciji NVIDIA GPU-ova

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, ponovo je potvrdio svoju posvećenost podršci tranziciji industrije ka 800 VDC energetskim arhitekturama, koje predstavljaju ključan zahtev za nove rack sisteme velikog kapaciteta koji se primenjuju u data centrima nove generacije.

Foto: Schneider Electric

Usled sve većih zahteva industrije u pogledu energetskih kapaciteta i efikasnosti, Schneider Electric aktivno uvodi inovacije kako bi odgovorio na te potrebe kroz sveobuhvatan, sistemski pristup koji integriše konverziju, zaštitu i merenje potrošnje. Ovakav pristup obezbeđuje da energetski sistemi budu ne samo efikasni, već i bezbedni, otporni i spremni za skaliranje.

„Prelazak na 800 VDC arhitekturu predstavlja prirodnu evoluciju kako se potrebe data centara povećavaju, a Schneider Electric ostaje posvećen tome da svojim klijentima omogući bezbednu i pouzdanu tranziciju,“ izjavio je Jim Simonelli, tehnički direktor za data centre u kompaniji Schneider Electric. „Naša stručnost se zasniva na razumevanju celokupnog energetskog ekosistema – od mreže do servera – i na projektovanju rešenja koja se neprimetno integrišu, pouzdano funkcionišu i bezbedno rade.“

Nova bočna jedinica zasnovana na sistemskom pristupu inovacijama u oblasti napajanja

Tradicionalna distribucija napajanja od 54 volta unutar rack-ormara, koja se danas koristi u data centrima, projektovana je za rack-ormare snage reda kilovata i ne može podržati rack sisteme megavatnog kapaciteta koji uskoro stižu u moderne AI fabrike, zbog čega su skalabilni 800 VDC sistemi sa integrisanim skladištenjem energije postali neophodni.

Schneider Electric sarađuje sa kompanijom NVIDIA na razvoju 800 VDC bočne jedinice (sidecar) za napajanje rackova snage do 1,2 MW, kako bi podržala sledeću generaciju NVIDIA GPU-ova i buduće NVIDIA infrastrukture za ubrzano računarstvo.

Ova bočna jedinica pretvara naizmeničnu struju koja ulazi u data centar u 800 VDC okruženje, što obezbeđuje bezbedno i efikasno megavatno napajanje uz minimalno ulaganje u materijal i infrastrukturu. Pored toga, bočna jedinica Schneider Electrica:

Obezbeđuje vrhunsku efikasnost

Opremljena je modularnim rekovima za konverziju energije

Omogućava modularno skladištenje energije za kratkoročno rezervno napajanje i prenaponsku zaštitu

Omogućava „Live Swap“ funkcionalnost radi povećane bezbednosti

Bočna jedinica razvijena je u skladu sa sveobuhvatnim sistemskim pristupom Schneider Electrica, koji je temelj inovacija u oblasti energetskih rešenja.

Umesto da se fokusira isključivo na pojedinačne komponente, Schneider Electric primenjuje holistički pristup energetskoj infrastrukturi. Projektovanjem i optimizacijom sistema kao celine — uključujući tehnologije konverzije, inteligentno merenje i integrisane mehanizme zaštite — Schneider Electric pomaže klijentima da postignu:

Predvidive, verifikovane performanse

Pojednostavljeno održavanje i skalabilnost

Veću operativnu efikasnost

Ova inovacija na sistemskom nivou ključna je za podršku instalacijama rack sistema velikog kapaciteta koje zahtevaju precizniju kontrolu isporuke energije i veću pouzdanost.

Višedecenijska stručnost u oblasti bezbednosti i pouzdanosti

Sa dugogodišnjom reputacijom u unapređivanju pouzdanosti i bezbednosti napajanja, Schneider Electric integriše napredno modelovanje, simulaciju i laboratorijska testiranja u realnim uslovima da bi proverio svoja rešenja. To podrazumeva:

Detaljnu analizu struja kvara i električnog luka

Sertifikovana ispitivanja u kontrolisanim uslovima radi obezbeđivanja performansi u realnim okolnostima

„Live Swap“ mogućnosti napajanja koje obezbeđuju bezbedno održavanje bez prekida rada

Ove mogućnosti obezbeđuju da klijenti mogu sa punim poverenjem da implementiraju 800 VDC sisteme koji ispunjavaju najviše standarde operativne bezbednosti i otpornosti.

Podrška industriji

Kao deo NVIDIA ekosistema, Schneider Electric ide u korak sa arhitekturama nove generacije koje zahtevaju unapređenu energetsku infrastrukturu.

„Skalabilne energetske arhitekture predstavljaju osnovu infrastrukture veštačke inteligencije nove generacije koja maksimizuje i performanse i efikasnost“, izjavio je Dion Harris, Sr. Director, HPC, Cloud, and AI Infrastructure Solutions GTM u kompaniji NVIDIA. „NVIDIA i Schneider Electric i dalje grade naše dugogodišnje partnerstvo kako bi projektovali i proizveli napredne energetske arhitekture za 800 VDC sisteme koji će podržati AI aplikacije koje će oblikovati industrijsku revoluciju veštačke inteligencije.“