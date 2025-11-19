Schneider Electric predstavlja novi kompaktni frekventni regulator Altivar™ Process ATV6100

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizacijom, objavio je proširenje svoje linije Altivar frekventnih regulatora srednjeg napona — serije servisno orijentisanih sistemskih frekventnih regulatora, projektovanih da odgovore na operativne izazove povezane sa održavanjem. Novi Altivar™ Process ATV6100 proširuje ovu ponudu kompaktnijim, optimizovanim gabaritima, kao i svestranim funkcijama za energetski efikasan rad u industrijama rudarstva, minerala i metala (MMM), energetike i hemijske industrije (E&C), vode i otpadnih voda (WWW) i prikladan je za osnovne tipove primena, kako u postojećim (brownfield), tako i u novim (greenfield) postrojenjima.

Foto: Schneider Electric

Kao napredan, povezan sistem za promenu brzine motora, linija Altivar Process ATV6100 omogućava optimizaciju procesa, unapređenje upravljanja energijom i upravljanje postojenjima. Postojeća i nova industrijska postrojenja često su, međutim, ograničena prostorom i budžetom za pokretanje projekata modernizacije kojima bi se smanjila potrošnja energije i emisija CO2, uz istovremenu optimizaciju upravljanja procesima. Zbog toga je ATV6100 namenski projektovan sa kompaktnim gabaritima i svestranim opcijama za prilagođeno inženjersko rešenje, kako bi se ispunili pokazatelji efikasnosti (KPI) koji se odnose na energetsku i procesnu optimizaciju.

Nova linija omogućava smanjenje ukupnih troškova i povećanje operativne efikasnosti. Takođe, štedi do 40% prostora zahvaljujući manjoj širini, čime se smanjuju zahtevi za prostorom prilikom instalacije i održavanja. Većina servisnih i održavačkih radova može se obavljati sa prednje strane uređaja, što omogućava fleksibilnije, kraće i bezbednije održavanje. Pogon je takođe opremljen sistemom za „čistu energiju“, sa niskim harmonijskim izobličenjima, u skladu sa standardima IEEE-519, čime se povećava energetska efikasnost i podržavaju održive operacije.

ATV6100 je izrađen od izdržljivih, visokokvalitetnih komponenti, što obezbeđuje dugoročnu pouzdanost i performanse u zahtevnim industrijskim okruženjima, što će to omogućiti korisnicima primenu energetski efikasnijih i fleksibilnijih rešenja koja unapređuju rad i efikasnost procesa.

Foto: Schneider Electric

Altivar Process ATV6100 idealan je za primenu u različitim sektorima, uključujući, bez ograničenja:

Primene u vodoprivredi obuhvataju pumpe za vodu, crpne stanice, kompresore, potisne pumpe i pumpe visokog pritiska.

Primene u energetskom i hemijskom sektoru obuhvataju ESP sisteme (električne potopne pumpe), pumpe za transport sirove nafte, cevovodne kompresore, ventilatore i ekstrudere

Primene u sektorima rudarstva i industriji metala obuhvataju transportere za velike udaljenosti, pumpe i mlinove, valjkaste prese pod visokim pritiskom i ventilatore.

Sa jedinstvenim kabinetom u jednoj celini, pogon Altivar Process ATV6100 je za većinu primena, konstruisan za brzu instalaciju, bez potrebe za povezivanjem kablova između različitih kabineta. Značajno smanjenje broja komponenti i upotreba najsavremenijih tehnologija rezultuju većom pouzdanošću i jednostavnijim održavanjem.

Schneider Electric ostaje na vrhu održivih inovacija u oblasti industrijske automatizacije. Kompanija ima više od 45 godina iskustva u razvoju sistema pogona niskog i srednjeg napona (LV i MV Drive Systems), što joj omogućava da se prilagodi glavnim trendovima i uspešno odgovori na izazove u procesnim industrijama. Altivar Process ATV6100 postaje deo portfolija ponude čime doprinosi posvećenosti Schneider Electrica da podrži napore industrijskih partnera u ispunjavanju promenljivih potreba klijenata.

Za više informacija o ovoj ponudi, posetite stranicu na linku.