Schneider Electric predstavlja novu ponudu rešenja za hlađenje tečnošću Motivair – projektovanu za rad sa veštačkom inteligencijom i obradu velike količine podataka

Schneider Electric, globalni lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, predstavio je danas svoju vodeću ponudu end-to-end rešenja za hlađenje tečnošću namenjenu hyperscale, kolokacijskim i data centrima velike gustine, osmišljenu da podrži rad AI fabrika budućnosti.

Foto: Schneider Electric

Motivair rešenja za hlađenje koja nudi Schneider Electric, dostupna su širom sveta i pouzdano odgovaraju na sve veće zahteve za napajanjem i grafičkim procesorskim jedinicama (GPU) u data centrima velike gustine. Kompletna ponuda obuhvata fizičku infrastrukturu, softver i usluge, dizajnirane da zadovolje potrebe za termalnim upravljanjem u okruženjima zasnovanim na veštačkoj inteligenciji, HPC-u i ubrzanom računarstvu. Ovim putem se omogućava sveobuhvatan uvid u kompletna rešenja za hlađenje tečnošću koja nudi Schneider Electric nakon preuzimanja kontrolnog udela u kompaniji Motivair u februaru 2025. godine.

Kako industrija prelazi prag od 140 kW po racku i teži ka gustini snage od 1 MW i više, povećava se toplota AI čipova. Direktno hlađenje tečnošću je do 3000 puta efikasnije od hlađenja vazduhom jer odvodi toplotu direktno sa čipa. Ipak, implementacija ove tehnologije zahteva sveobuhvatan pristup – od nabavke i instalacije do kontinuiranog održavanja.

Da bi se ovi izazovi prevazišli, Schneider Electric i Motivair klijentima obezbeđuju najsveobuhvatniju ponudu data centara i rešenja za hlađenje tečnošću na tržištu, koja obuhvata svu osnovnu infrastrukturu za hlađenje, kao i lanac snabdevanja koji zadovoljava globalne zahteve.

„Kako hlađenje data centara postaje sve složenije u eri veštačke inteligencije, naša ponuda se neprestano razvija kako bi odgovorila na potrebe današnjice i budućnosti“, izjavio je Richard Whitmore, CEO of Motivair by Schneider Electric. „Jedini smo dobavljač koji nudi dokazanu ekspertizu na nivou čipa, zahvaljujući saradnji sa NVIDIA-om i drugim vodećim proizvođačima GPU-a. U saradnji sa Schneider Electricom, kreirali smo jedinstvenu ponudu koja skraćuje vreme izlaska na tržište i povećava ROI za klijente širom sveta.“

Kompletna ponuda rešenja za hlađenje tečnošću za AI data centre

Rešenja za hlađenje tečnošću i vazduhom Motivair by Schneider Electric obuhvataju:

CDU jedinice – projektovane u saradnji sa vodećim proizvođačima čipova za savršeno integrisanje sa procesorima i akceleratorima nove generacije. Ove jedinice nude gustinu snage od 105 kW do 2,5 MW, što potvrđuje da je ova tehnologija nekoliko godina ispred potreba tržišta. CDU tehnologija je već u upotrebi kod 6 od 10 najmoćnijih superračunara na svetu i sertifikovana je za najnoviji NVIDIA hardver., a pritom je i spremna za budući porast opterećenja rackova.

projektovane u saradnji sa vodećim proizvođačima čipova za savršeno integrisanje sa procesorima i akceleratorima nove generacije. Ove jedinice nude gustinu snage od 105 kW do 2,5 MW, što potvrđuje da je ova tehnologija nekoliko godina ispred potreba tržišta. CDU tehnologija je već u upotrebi kod 6 od 10 najmoćnijih superračunara na svetu i sertifikovana je za najnoviji NVIDIA hardver., a pritom je i spremna za budući porast opterećenja rackova. ChilledDoor® izmenjivač toplote – Ovaj izmenjivač toplote je savršeno rešenje za rackove kapaciteta do 75 kW, tako da je idealan za GPU jedinice sa velikim napajanjem. Zahvaljujući svom dizajnu, kompatibilan je sa rackovima različitih proizvođača.

Ovaj izmenjivač toplote je savršeno rešenje za rackove kapaciteta do 75 kW, tako da je idealan za GPU jedinice sa velikim napajanjem. Zahvaljujući svom dizajnu, kompatibilan je sa rackovima različitih proizvođača. Jedinica za disipaciju toplote iz tečnosti u vazduh (HDU™) – Savršena za AI akceleratore, kolokacijska okruženja ili laboratorije gde voda nije lako dostupna. Motivair HDU je najsavremenija jedinica na tržištu, koja omogućava odbijanje toplote od 100 kW u prostoru širine samo 600 milimetara. Kreirana je da napravi vodenu petlju kako bi postigla hlađenje kapaciteta do 132 kW – čime u potpunosti podržava NVL144 računarsku arhitekturu kompanije NVIDIA’.

– Savršena za AI akceleratore, kolokacijska okruženja ili laboratorije gde voda nije lako dostupna. Motivair HDU je najsavremenija jedinica na tržištu, koja omogućava odbijanje toplote od 100 kW u prostoru širine samo 600 milimetara. Kreirana je da napravi vodenu petlju kako bi postigla hlađenje kapaciteta do 132 kW – čime u potpunosti podržava NVL144 računarsku arhitekturu kompanije NVIDIA’. Rashladni sistemi i petlje sistema za hlađenje (TCS) – Zatvorene petlje Motivaira i Schneider Electrica sa hlađenjem vazduhom štede milione litara vode godišnje po svakom megavatu potrebnom za hlađenje, pri čemu imaju do 20 odsto bolje performanse od ostalih rešenja na tržištu.

Zatvorene petlje Motivaira i Schneider Electrica sa hlađenjem vazduhom štede milione litara vode godišnje po svakom megavatu potrebnom za hlađenje, pri čemu imaju do 20 odsto bolje performanse od ostalih rešenja na tržištu. Softver: Zahvaljujući više od 50 godina upotrebe u brojnim domenima, EcoStruxure softver kompanije Schneider Electric je posebno osmišljen da reši izazove hlađenja vazduhom i tečnošću u data centrima – obezbeđujući optimalno upravljanje temperaturom, performanse i efikasnost za ključna okruženja.

Zahvaljujući više od 50 godina upotrebe u brojnim domenima, EcoStruxure softver kompanije Schneider Electric je posebno osmišljen da reši izazove hlađenja vazduhom i tečnošću u data centrima – obezbeđujući optimalno upravljanje temperaturom, performanse i efikasnost za ključna okruženja. Usluge: Motivair poseduje više od decenije iskustva u implementaciji i održavanju sistema za hlađenje. Kompanija nadgleda najveću instaliranu bazu rešenja za hlađenje tečnošću data centara velike gustine na svetu, pri čemu su obučena tehnička lica dostupna u svim glavnim regionima. Trenutno obučavamo više od 600 tehničkih lica za usluge hlađenja i EcoXpert partnera u oblasti hlađenja širom sveta.

Globalna proizvodnja, stručnost i detaljno testiranje

Kompletnu ponudu kompanije Schneider Electric podržavaju globalna proizvodnja i lanac snabdevanja, kao i stručnost i detaljno testiranje i proveravanje svih rešenja.

Globalni lanac snabdevanja : Motivair je nedavno otvorio svoje četvrto proizvodno postrojenje u Bafalu u državi Njujork, a svoje proizvodne kapacitete širi i u Italiji i Indiji, kako bi utrostručio proizvodnju i smanjio vreme isporuke klijentima širom sveta.

: Motivair je nedavno otvorio svoje četvrto proizvodno postrojenje u Bafalu u državi Njujork, a svoje proizvodne kapacitete širi i u Italiji i Indiji, kako bi utrostručio proizvodnju i smanjio vreme isporuke klijentima širom sveta. Detaljno testiranje: Svi modeli za hlađenje tečnošću prolaze testiranje kako bi se simuliralo opterećenje u realnim uslovima. Time se potvrđuju i termičke i mehaničke performanse pre isporuke proizvoda. Tokom razvoja proizvoda, performanse proizvoda se interno proveravaju, a svaka jedinica se ispira pre implementacije kako bi se izbegli problemi na samoj lokaciji.

„Veštačka inteligencija je sledeća tehnološka revolucija, a hlađenje tečnošću postalo je strateški imperativ za data centre i AI fabrike“, rekao je Andrew Bradner, Senior Vice President, Cooling Business u kompaniji Schneider Electric. „Zajedno sa Motivairom, pomeramo granice ubrzanog računarstva zahvaljujući neprikosnovenoj ponudi rešenja za hlađenje tečnošću uz globalnu proizvodnju, prisustvo i posvećenost kvalitetu.

„Hlađenje tečnošću je preraslo iz metode za poboljšanje performansi u suštinski element računarskih okruženja velike gustine“, izjavila je Olga Yashkova, Research Manager, Enterprise Workloads and Datacenter Infrastructure, za IDC. „Akvizicijom kompanije Motivair, Schneider Electric je značajno ojačao svoju poziciju u oblasti napajanja data centara, električne i rashladne infrastrukture i uslugama podrške. S obzirom na to da je jedina kompanija koja projektuje i obezbeđuje svu ključnu infrastrukturu i napajanje i hlađenje data centara, pristup Schneider Electrica ujedno pojednostavljuje implementaciju i smanjuje složenost rada AI data centara.“