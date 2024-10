Schneider Electric prvi u industriji dobio sertifikat višeg nivoa sajber bezbednosti za EcoStruxure™ IT DCIM rešenja

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, objavio je danas da je prvi u industriji: EcoStruxure IT Network Management Card 3 (NMC3) dobila je novi i viši nivo sertifikata sajber bezbednosti i tako postala prva mrežna kartica za upravljanje infrastrukturom data centra (DCIM) sa oznakom IEC 62443-4-2 Security Level 2 (SL2) koju dodeljuje Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC).

TÜV Rheinland, jedna od najvećih i vodećih svetskih organizacija za testiranje, nezavisno je sertifikovala NMC3 platformu i time potvrdila da su proizvodi dizajnirani za data centre i distribuirana IT okruženja koji ispunjavaju strogo definisane bezbednosne zahteve, kao i da su prošli detaljno testiranje i procenu.

Novi i viši stepen sertifikata sajber bezbednosti potvrđuje posvećenost Schneider Electric predvođenju industrije u sigurnim operacijama i boljoj zaštiti od sajber pretnji. Sertifikat SL2 ispunjava strože zahteve i veću bezbednosnu otpornost od sertifikata SL1, koji je dobijen prošle godine.

Pored novog standarda, TÜV Rheinland je sertifikovao Schneider Electric i procese sajber bezbednosti koji su primenjeni u razvoju naših proizvoda, uključujući NMC3, kao ISASecure® Secure Development Lifecycle Assurance (SDLA) compliant.

NMC3 je ugrađen u većinu Schneider Electric EcoStruxure IT DCIM proizvoda i obezbeđuje efikasno daljinsko upravljanje preko mreže kritičnom infrastrukturom za napajanje i hlađenje.

„Prema 2024 Allianz Risk Barometeru, sajber incidenti su rangirani kao problem broj jedan u poslovanju. S obzirom da prosečni troškovi iznose preko 4 miliona dolara po incidentu, jasno nam je zašto je sajber bezbednost u vrhu prioriteta za IT direktore“, izjavio je Kevin Braun, viši potpredsednik za EcoStruxure IT, u Data centar sektoru, Schneider Electrica. „Sa sertifikatima o sajber bezbednosti IEC 62443-4-2 SL2 i ISASecure® SDLA, Schneider Electric je lider u industriji koji pomaže da se smanje rizici po kritičnu infrastrukturu.“

Jednostavniji proces instaliranja firmvera

Izazov za kompanije predstavlja pravovremeno ažuriranje firmvera. Mnogi poslovni korisnici upravljaju svojom kritičnom infrastrukturom za napajanje i hlađenje preko sopstvenih alata za upravljanje, alata trećih lica za upravljanje mrežom ili sistema za upravljanje objektima. Ovi sistemi ne znaju kada firmver na povezanim krajnjim tačkama – posebno u distribuiranim i edge okruženjima – zahteva ažuriranje.

EcoStruxure IT Secure NMC System nudi unapređeno upravljanje instaliranim firmverom zahvaljujući novom posebnom alatu. Secure NMC System Tool transformiše kompleksan proces pretraživanja i instalira najnoviji firmver na svim uređajima, što ovaj proces čini i do 90% bržim. Korisnici više ne moraju ad hoc da traže firmver, proveravaju da li je to poslednja verzija na uređaju i čitaju uputstva da bi razumeli šta je obuhvaćeno novom verzijom pre nego što je preuzmu i ažuriraju svoj uređaj. Umesto toga, Secure NMC System Tool obaveštava korisnike kada je novi firmver dostupan i upućuje ih da instaliraju novu verziju.

Prednosti Secure NMC System su:

Eliminiše bojazan da je zastareo: pojednostavljuje upravljanje firmverom, što ga čini do 90% bržim i smanjuje rizik. Ostvaruje konstantnu usklađenost: korisnici imaju sistematizovan, standardizovan pristup ažuriranju sajber bezbednosti za kritičnoj infrastrukturi za napajanje i hlađenje. Smanjuje izloženost potencijalnom napadu: IEC 62443-4-2SL2 i ISASecure® SDLA sertifikati sajber bezbednosti u kombinaciji Secure NMC System Tool garantuju da su povezani uređaji zaštićeni zahvaljujući najnovijim bezbednosnim ažuriranjima.

„EcoStruxure IT korisnicima pruža sveobuhvatan pristup – fleksibilnost da upravljaju svojom IT infrastrukturom po izboru i da to čine jednostavno, uz usklađeno upravljanje sajber bezbednošću zato što biti bezbedan ne znači da to mora da bude teško“, kaže Braun. „Mi smo prvi u industriji koji pružamo ovo rešenje i ostajemo posvećeni da obezbedimo otpornu, bezbednu i održivu IT infrastrukturu.“

Više informacija o EcoStruxure IT Secure NMC System je dostupno ovde. Novi sertifikat sajber bezbednosti IEC 62443-4-2 SL2 se može pogledati na linku. Pretplata na Secure NMC je potrebna za pristup IEC certified firmware preko the Secure NMC System Tool.

