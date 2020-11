Schneider Electric, StorMagic i HPE lansiraju zajedničko rešenje Edge in a Box

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, predstavio je danas rešenje „Edge in a Box” u saradnji sa kompanijama Alliance Partners StorMagic i Hewlett Packard Enterprise (HPE). Ovo zajedničko rešenje, koje je već dostupno širom sveta, koristi 6U nazidni EcoStruxure mikro data center Schneider Electrica, softver StorMagic SvSAN i HPE ProLiant servere za jednostavnije, unapred integrisane i isplative IT sisteme specijalno osmišljene za edge računarsko okruženje.

Ovo rešenje ispunjava računarske zahteve bilo kog malog okruženja i može da se postavi na zid da bi se uštedeo prostor, kao i da se prilagodi specifičnim potrebama preko globalne mreže partnera. Od lanaca supermarketa, ekskluzivnih apoteka i benzinskih stanica, do univerziteta, bolnica i istraživačkih laboratorija, „Edge in a Box” zadovoljava zahteve izdržljivog napajanja, konektivnosti ultra male latentnosti i bezbednog servera na licu mesta i skladištenja podataka u edge okruženju.

Ovaj sistem, koji se sastoji od dva HPE ProLiant servera, a na raspolaganju su VMware vSphere, Microsoft Hyper-V ili Linux KVM hypervisor, uz Schneider Electric APC Smart-UPS litijum-jonske modele, razvodnik napajanja (PDU) i HPE Aruba mrežnu opremu, optimizovan je da upravlja edge aplikacijama uz 100 odsto vreme korisnog rada. Zajedno sa EcoStruxure mikro data centrima™ i HPE ProLiant serverima, StorMagic „Edge in a box” predstavlja savršenu kombinaciju troškova, performansi i lake edge računarske opreme velike dostupnosti za organizacije svih veličina – bilo da je u pitanju jedna ili na hiljade lokacija.

IT modernizacija nudi smanjenje kapitalnih i operativnih troškova

„Klijenti koji imaju edge računarsku opremu na svojim lokacijama se susreću sa brojnim izazovima, uključujući ograničen budžet, manjak prostora i ograničenu ili nepostojeću IT podršku”, izjavio je Dejvid Teri, potpredsednik zadužen za IT kanale u Schneider Electricu za Evropu.

„6U EcoStruxure mikro data centar je najmanje, bezbedno i lagano rešenje za data centar na tržištu koje organizacijama pomaže da brzo modernizuju svoju IT infrastrukturu i istovremeno smanje troškove vezane za instaliranje, servisiranje i održavanje.”

„Edge in a Box” omogućava IT profesionalcima da:

Umanje složenost rada na lokaciji, testiranja ili pokretanja zahvaljujući već integrisanom rešenju

„IT timovi moraju da budu sposobni da brzo obezbede ono što je kompaniji potrebno – jednostavnost, niske troškove i 100 odsto vremena korisnog rada kako bi garantovali da ključne aplikacije uvek rade”, rekao je Brus Kornfeld, direktor marketinga i proizvoda u StorMagicu. „Kombinacijom StorMagic SvSAN-a sa APC by Schneider Electric infrastrukturom i HPE serverima, klijenti mogu zajedno sa svojim odabranim integratorom da prilagode, razviju i primene „Edge in a Box” rešenja koja su u skladu sa njihovim zahtevima po pitanju budžeta i dostupnog prostora.”

„HPE je posvećen opremanju svojih partnera tehnologijama i resursima koji skraćuju vreme potrebno da se njihovi proizvodi nađu na tržištu. Zahvaljujući našem Programu HPE tehnologija za partnere, oni mogu uspešno da dopune svoja inovativna rešenja našom ponudom iz oblasti skladištenja podataka, umrežavanja i računarstva. Ovaj asortiman obuhvata HPE ProLiant servere koji se odlikuju visokim performansama, bezbednošću i raznovrsnošću i mogu da se koriste za različite vrste zadataka i unaprede rezultate”, izjavio je Dejvid Stoun, potpredsednik i direktor prodaje ekosistema. „Integrisanje HPE ProLiant servera sa naprednim tehnologijama Schneider Electrica nam omogućava da klijentima ponudimo sve što im je potrebno u jednom rešenju. Zajedno pomažemo klijentima da primene i upravljaju edge računarskom opremom, kao i da se fokusiraju na stvaranje nove vrednosti i novih iskustava iz podataka koje na taj način dobijaju.”

Zajednička rešenja za partnere u mreži

Ovaj zajednički sistem se brzo i lako instalira, i kao opciju može da uključi nagrađivanu platformu za upravljanje infrastrukturom data centra (DCIM) najnovije generacije EcoStruxure IT. Uz obradu podataka u realnom vremenu i mogućnošću predviđanja servisiranja, daljinsko praćenje preko EcoStruxure IT platforme klijentima omogućava da sarađuju sa serviserima, provajderima IT rešenja i prodavcima kako bi se povećalo vreme korisnog rada i smanjili troškovi održavanja na licu mesta.

Za krajnje korisnike i partnere je u ponudi besplatni probni period EcoStruxure IT platforme u trajanju od 30 dana. Otvoreni API nudi kompletno integrisanje sa platformama za upravljanje drugih proizvođača i ojačava izdržljivost na višestrukim edge lokacijama bez potrebe za lokalnom IT podrškom. Klijenti takođe mogu da koriste usluge EcoStruxure Asset Advisor i biroa za ekspertske usluge Schneider Electrica za podršku pri non-stop praćenju na daljinu i rešavanju problema.

6U nazidni „Edge in a Box” je već dostupan širom sveta. Cena i popusti su takođe dostupni putem programa za partnere u mreži StorMagica i APC by Schneider Electric. Za više informacija, kontaktirajte svog lokalnog predstavnika mreže ili posetite sajt.

