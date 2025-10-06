Schneider Electric ubrzano radi na smanjenju emisija opsega 3 uz proširenje saradnje u sektoru i programa za lance snabdevanja

Schneider Electric, lider u digitalnoj transformaciji upravljanja energijom i automatizaciji, predstavio je danas svoje znatno proširene programe dekarbonizacije globalnih lanaca snabdevanja na Nedelji posvećenoj borbi protiv klimatskih promena u Njujorku (Climate Week NYC). U okviru svoje dugogodišnje posvećenosti lancima snabdevanja sa neto nultim emisijama štetnih gasova, Schneider Electric produbljuje saradnju sa dobavljačima dodatnom edukacijom, podacima o regionalnim tržištima i predstavljanjem načina zajedničkog snabdevanja.

Foto: Schneider Electric

Ova unapređenja su osmišljena da bi se ubrzala dekarbonizacija opsega 3 tako što dobavljačima pomažu da smanje sopstvene emisije opsega 1 (direktne) i emisije opsega 2 (vezane za energiju), koje se računaju kao emisije opsega 3 u okviru lanaca vrednosti njihovih klijenata. Ovi alati i usluge, obezbeđeni podjednako za sve mreže dobavljača, nude sveobuhvatniji metod smanjenja emisija ugljen-dioksida opsega 3 klijenata, dok dobavljačima omogućavaju da ostvare napredak u oblasti održivosti.

Širenje uticaja na globalne lance snabdevanja

Programi dekarbonizacije lanaca snabdevanja koje sprovodi kompanija Schneider Electric sada podržavaju više od 50 brendova i u njih je uključeno preko 2700 kompanija dobavljača širom sveta. Zahvaljujući ovim zajedničkim naporima, dobavljači su obezbedili 752.000 MWh obnovljive energije putem sertifikata o energetskim atributima (Energy Attribute Certificates – EACs). Uporedo s tim, 19 kompanija koje učestvuju u četiri grupe za sklapanje PPA ugovora za zajednički otkup obnovljive električne energije su ukupno obezbedile više od 1,3 TWh obnovljive energije.

Sa porastom potražnje za skalabilnim klimatskim rešenjima za različite sektore, Schneider Electric nastavlja da širi svoju ponudu modela konzorcijuma radi ubrzanog zajedničkog delovanja. Neki od najnovijih ostvarenih rezultata su:

Catalyze jača globalnu saradnju za pristup obnovljivoj energiji: Program Catalyze je povećao broj sponzora sa 7 na 9 u 2025. godini, uključujući kompaniju KLA, i radi na formiranju novih grupa za zajednički otkup obnovljive energije u Sjedinjenim Državama, Evropi, Singapuru, Južnoj Koreji i Maleziji kako bi obezbedio još bolji pristup obnovljivoj energiji širom sveta.

Program Energize, koji je inicijalno pokrenut u farmaceutskom sektoru, prerastao je u širu inicijativu zdravstvenog sektora koju sada podržava 25 sponzora. Činjenica da im se pridružio UnitedHealth Group, najveća kompanija za zdravstveno osiguranje u Sjedinjenim Državama, ukazuje na sve veću posvećenost dekarbonizaciji širom celog zdravstvenog sektora. Kompanije Teva i Sandoz su najavile potpisivanje novih ugovora o otkupu električne energije (PPA) kako bi smanjile emisije opsega 2, što dodatno potvrđuje uticaj ovog programa. Levi Strauss & Co. pokreće LEAP program za bolji pristup lanca snabdevanja obnovljivoj energiji: Kompanija Levi Strauss & Co., globalni lider u proizvodnji odeće od teksas platna, u saradnji sa Schneider Electricom, je pokrenuo LS&Co. Energy Accelerator Program (LEAP), inicijative za širenje pristupa svog lanca snabdevanja obnovljivoj energiji, počevši od Indije. Ovaj program podržava kratkoročan cilj kompanije koji se odnosi na smanjenje emisija lanca snabdevanja za 42 odsto do 2030. godine (počevši od 2022) i u skladu je sa njenom dugoročnom ambicijom da ostvari neto nulte emisije gasova sa efektom staklene bašte do 2050. godine.

Produbljivanje edukacije za smanjenje emisija opsega 1 i 2

Schneider Electric i dalje širi svoju ponudu tehničke obuke i edukacije kako bi dobavljačima obezbedio dodatnu podršku:

Nova obuka za smanjenje emisija opsega 1 na izvoru : Novi materijali o emisijama opsega 1, dostupni preko Zeigo™ Huba, sada obuhvataju module o obračunavanju gasova sa efektom staklene bašte (GHG), postavljanju naučno zasnovanih ciljeva, energetskoj efikasnosti, strategijama elektrifikacije i cirkularnosti, svim osnovnim elementima za smanjenje direktnih emisija iz poslovanja.

Kako bi bili dostupni u celom svetu, svi materijali su podržani edukativnim vebinarima sa simultanim prevodom na preko 60 jezika, što dobavljačima omogućava da učestvuju na svom maternjem jeziku putem audio zapisa i titlova u realnom vremenu.

„Da bismo ravnomerno dekarbonizovali globalne lance snabdevanja, potrebno nam je više od obavezivanja – potrebni su nam saradnja, inovacije i praktični alati prilagođeni realnim regionalnim uslovima“, izjavio je John Powers, Vice President of Strategic Renewables u kompaniji Schneider Electric. „Ovo širenje odražava naš stav da svaki dobavljač, u svakom regionu, treba da ima pristup informacijama i partnerstvima koji su neophodni za ubrzanu borbu protiv klimatskih promena.“

Za više informacija o programima dekarbonizacije lanaca snabdevanja kompanije Schneider Electric posetite https://perspectives.se.com/.