Sci-fi horor igra Routine konačno dobija datum izlaska — decembar 2025.

Nakon više od decenije razvoja, Lunar Software i izdavač Raw Fury konačno su najavili datum izlaska dugo očekivane sci-fi horor igre Routine — 4. decembar 2025. godine. Projekat koji je započet još 2012. godine napokon ulazi u završnu fazu, a fanovi se nadaju da će ovaj put izlazak zaista i uslediti.

Deset godina tišine i potpuna rekonstrukcija igre

Routine je prvobitno najavljena na Gamescomu 2012., sa planiranim izlaskom 2013. godine. Međutim, nakon tog perioda igra je nestala iz javnosti gotovo deset godina. Tek na Summer Game Festu 2022. potvrđeno je da projekat i dalje postoji, ali i da je potpuno rekonstruisan za novu generaciju gejming hardvera.

Ako sve bude išlo po planu, Routine će izaći krajem 2025. godine na Steam i Xbox platformama, a biće dostupna od prvog dana u okviru Game Pass servisa.

Atmosfera inspirisana filmom Alien

Najnoviji teaser za datum izlaska jasno pokazuje da igra vuče snažnu inspiraciju iz klasičnih „Alien“ filmova — sa filmskim zrnom (film grain) efektima, retro futurističkim uređajima i neizbežnim osećajem stalne pretnje.

Igrač će istraživati napuštenu lunarnu bazu pokušavajući da otkrije šta je pošlo po zlu pre njegovog dolaska. Odgovor, čini se, leži u pobunjenim robotima, koji bi bez sumnje zadobili odobrenje korporacije Weyland-Yutani iz Alien univerzuma.

Posle dugog i mukotrpnog razvoja, Routine ima šansu da konačno opravda svoje ime — i postane veliki povratak old-school horora u svemiru.

Izvor: Engadget