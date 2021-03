Jedan od najvećih industrijskih virtualnih događaja u Evropi, Security Summit 2021 – Virtualna konferencija i izložba, ponovo otvara svoja vrata u online formatu od 4. maja do 6. maja 2021. Događaj su najavili magazin a&s Adria, organizacioni odbor Security Summit-a i njihovi partneri koji pozivaju sve učesnike, sponzore i medijske kuće da prisustvuju događaju koji će se fokusirati na B2B umrežavanje, poslovno uvezivanje, edukaciju i izložbeni segment, a sve u okviru sigurnosne industrije, pametnih rešenja, mobilnosti, cyber sigurnosti, informaciono-komunikacijske tehnologije (ICT), Interneta stvari (IoT), automatizacije te obuke i edukacije o zaštiti i sigurnosti. Svi ovi segmenti biće predstavljeni u obliku B2B matchmaking događaja, izlaganja, prezentacija, studija slučaja, panela, popratnih događaja itd.

Security Summit 2021 je događaj koji će okupiti industrijske profesionalce u industriji i stručnjake iz industrijskih niša i vertikala iz Evrope i ostatka sveta. Oni će predstaviti svoje proizvode, rešenja i usluge, razmeniti stručna znanja i sklopiti nova partnerstva. Među učesnicima će se naći proizvođači, distributeri, sistem integratori, instalateri i menadžeri projekata, menadžeri sigurnosti, vlasnici MSP-a, donosioci odluka, predstavnici državnih sigurnosnih agencija kao i krajnji korisnici.

Kako bi se naglasila važnost povezivanja kompanija u ovim izazovnim vremenima, Security Summit 2021 Virtual Event poziva sve sadašnje i buduće poslovne partnere da isprobaju njihov B2B program poslovnog umrežavanja koji podržava kompanije u njihovoj potrazi za budućim partnerima. Ove B2B sesije odvijaju se u online formatu od 9:00 do 17:00 sati tokom svih dana održavanja Summita. Sve zainteresirane strane mogu odabrati dan(e) tokom održavanja Summit-a koji su im najprikladniji i odmah zakazati 1-na-1 sastanke u skladu sa svojim poslovnim preferencijama. Za ove sesije poslovnog umrežavanja možete se besplatno prijaviti na https://pro.connect2bnet.com/signup

Sektori koje će obuhvatiti Security Summit 2021:

● Pametna rešenja

● Mobilnost

● Cyber sigurnost

● Informacijsko-komunikacijska tehnologija (ICT), Internet stvari (IoT), automatizacija

● Sigurnost i zaštita

● Obuka & edukacija (Izlagačima se nudi mogućnost organizovanja vlastitih programa obuke i sertifikovanja za potrebe industrije)

Zašto je Security Summit jedan od ključnih virtualnih industrijskih događaja u Evropi

Prethodnik ovogodišnjeg događaja, Security Summit Virtual Event 2020, privukao je 2084 posetioca u 2020. godini, sa stopom zadovoljstva od 83,33%. Inovativni koncept događaja, kreativni dizajn, jednostavan i praktičan postupak registracije i učešća osvojili su brojne učesnike za koje očekujemo da će se u 2021. vratiti u još većem broju.

Ponuđena simulacija konferencijskih i izložbenih dvorana i propratnih događaja, kao i prateća brza, direktna i informativna platforma za dogovaranje sastanaka oduševila je mnoge i učvrstila status događaja kao jednog od najvećih evropskih profesionalnih virtualnih događaja u oblasti sigurnosti, pametne tehnologije, cyber sigurnosti, Interneta stvari i drugih industrija.

Stalni porast broja učesnika dokaz je ugleda, kvaliteta i predanosti koju je organizator i brend Security Summit izgradio za sebe.

Zašto je naša napredna platforma za organizaciju događaja ključ našeg uspeha?

Naša inovativna platforma simulira fizičke prostore koji se koriste za „žive“ sajmove i konferencije. Pri tom je tek dovoljno da se korisnik prijavi i on nakon toga odmah može ući u izložbeni prostor sa virtualnim štandovima. Svaki virtualni štand sadrži sve potrebne promotivne materijale, npr. brošure, stručne članke, video zapise, posetnice, kontakte i druge informacije.

Na taj način posetioci mogu dobiti sve potrebne informacije i, što je još važnije, odmah stupiti u kontakt s relevantnom osobom iz uprave, prodaje, marketinga ili tehničke podrške organizacije koja mu privuče pažnju. Pri tom, svaki profil nudi dragocen uvid u predstavljenu kompaniju, što podstiče ostale posetioce da stupe u saradnju s njom.

Pravi međunarodni događaj bez obzira na okolnosti

Virtualno izdanje Security Summit-a 2020 postiglo je zavidne rezultate u pogledu statistike. Ovaj događaj okupio je učesnike iz čak 69 zemalja, što mu daje istinski međunarodni karakter.

Kada su u pitanju sponzori, 82 kompanije odlučile su podržati događaj, dobiti svoj virtualni štand i uživati u blagodatima lakšeg pristupa novim kupcima i klijentima.

Pored toga, partneri događaja dolaze iz istaknutih globalnih kompanija i organizacija, kao što su BOSCH, Huawei, Motorola Solutions (Avigilon), HID Global, FLIR Systems, Hikvision Digital Technology, Honeywell, ASSA ABLOY, Konica Minolta, ZKTeco Europe, Vanderbilt, Vivotek, ISEO i drugi, zajedno sa udruženjima koja pokrivaju prateće industrije.

Zato je ključni cilj Security Summit-a 2021 ponovno okupiti kompanije s ciljem razmene iskustava i inovacija, uključivanja u poslovno umrežavanje kao i predstavljanja proizvoda i rešenja.

Nastavak tradicije živog događaja

a&s Adria magazin, profesionalni sigurnosni magazin koji nudi celovita sigurnosna rešenja, ima 15 godina iskustva, član je grupacije a&s Media Group i Messe Frankfurt New Era Business Media. Magazin je organizator godišnjeg vodećeg sajma sigurnosne industrije u jadranskoj regiji – Adria Security Summit powered by Intersec (član grupacije Messe Frankfurt Group).

Zašto učestvovati:

1. Poslovno umrežavanje (virtualni B2B sastanci s kolegama profesionalcima)

2. Edukacija (sesije uživo, izlaganja, studije slučaja i popratni događaji)

3. Izložbeni dio (predstavljanje brendova, plasman proizvoda)

Službeni govorni jezik: engleski

Program: 4. – 6. maj 2020

09:00 – 17:00 B2B matchmaking sesije

11:00 – 13:00 Uvodna izlaganja

13:00 – 14:30 Studije slučaja

13:00 – 17:00 Popratni događaji

Detaljni program događaja dostupan je na https://vsecuritysummit.com/agenda/.

