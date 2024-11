Sega navodno priprema novu Virtua Fighter igru

Ako bude potvrđeno, ovo je davno očekivana vest za ljubitelje borilačkih igara.

Virtua Fighter bi uskoro mogao ponovo da se probije na scenu. Džastin Skarpone, globalni šef transmedije u Seginom timu, neformalno je otkrio vest o novoj igri u franšizi tokom intervjua za VGC. „Imamo niz naslova u razvoju koji spadaju u tu grupu nasleđa. To smo najavili prošle godine na The Game Awards“. „Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi, i radimo na još jednoj Virtua Fighter igri. I sve je to vrlo uzbudljivo.“

Većina tih naslova zaista je prikazana tokom The Game Awards kao deo nove ere za Segu, ali Skarponovo pominjanje Virtua Fightera je novo otkriće. Poslednji numerisani naslov u seriji bio je Virtua Fighter 5 davne 2006. godine. To ne znači da je franšiza borilačkih igara bila statična od tada. Bilo je verzija i revizija kao što su Virtua Fighter 5: Final Showdown 2015. i Virtua Fighter Ultimate Showdown iz 2021. godine. Ali prošlo je skoro 20 godina otkako su obožavaoci dobili potpuno novu igru.

Pored ove slučajne potvrde da Sega radi na nastavku, nema višeinformacija o budućnosti Virtua Fightera 6. Izgleda da će se Akira Juki i drugi poznati likovi vratiti, ali sve je moguće u pogledu likova i mehanike.

Izvor: Engadget

