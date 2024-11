Sega radi na novoj Virtua Fighter igri

Virtua Fighter bi uskoro mogao da se vrati u centar pažnje. Justin Scarpone, globalni šef transmedije u Sega-i, slučajno je spomenuo novu igru u franšizi tokom intervjua za VGC. „Imamo niz naslova u razvoju koji spadaju u kategoriju nasleđa, a koje smo najavili prošle godine na The Game Awards-u,“ rekao je. „Crazy Taxi, Jet Set Radio, Streets of Rage, Shinobi, i radimo na novom Virtua Fighter-u. Sve to je vrlo uzbudljivo.“

Nova nada za ljubitelje Virtua Fighter serijala

Većina ovih naslova zaista je prikazana tokom The Game Awards kao deo nove ere za Sega-u, ali Scarpone-ovo spominjanje Virtua Fighter-a predstavlja novo otkriće. Poslednji numerisani deo serijala bio je Virtua Fighter 5 još davne 2006. godine. To ne znači da je franšiza borilačkih igara stagnirala od tada; pojavili su se osveženi naslovi kao što su Virtua Fighter 5: Final Showdown iz 2015. i Virtua Fighter Ultimate Showdown iz 2021. Ipak, prošlo je skoro 20 godina od kada su fanovi dobili potpuno novu igru.

Osim ovog usputnog otkrića da Sega radi na sledećem nastavku, nemamo dodatne informacije o mogućem Virtua Fighter-u 6. Pretpostavlja se da će se Akira Yuki i drugi poznati likovi vratiti, ali sve je moguće u pogledu likova i mehanike igre.

