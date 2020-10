Sega: Rasprodaja u čast šezdesetog rođendana

Ove godine se navršava šezdeset godina od osnivanja Nihon Goraku Bussan Co. Ltd, kompanije koja će pet godina kasnije postati Sega, a pošto počne sa uvozom arkadnih mašina u Japan. U čast te godišnjice Sega organizuje rasprodaju na Steamu, da bi se korisnicima skrenula pažnja igre su dobile novi dizajn za omote.

Sega korisnicima konstantno priprema nova iznenađenja, pa su neka stigla u obliku mini konzola. Posle Genesis Mini i Game Gear Micro stigla je i Astro City Mini arcade cabinet. U pitanju je smanjena verzija konzole Astro City iz 1993. godine, a tu je i mini ekran, te mikro upravljači. Nova mini konzola stigla je sa 36 igara, a među njima su i Alien Syndrome, Alien Storm, Golden Axe, Golden Axe: The Revenge of Death Adder, Columns II, Dark Edge, Puzzle & Action: Tant-R, Virtua Fighter, Fantasy Zone i Altered Beast. Uprkos malim dimenzijama Astro City Mini nudi i Micro USB i dva USB-A ulaza za džojstike, a tu je i ulaz za slušalice, dok HDMI ulaz nudi mogućnost da se igre sele i na veće ekrane.

Sada su na red došli i popusti na Steamu, a Sonic the Hedgehog 2 je, na primer, dostupan potpuno besplatno. Među igrama koje su na popustu našla se i Company of Heroes 2, Two Point Hospital, Persona 4 Golden i Total War: Warhammer 2. Popusti traju do 19. oktobra.

