Sektor analitike

Sektori analitike u svim kompanijama su najbrže rastući administrativni segment, s najškolovanijim kadrovima. Zašto su oni postali tako značajna potpora poslovnom menadžmentu?

Zaplet u jednoj od aktuelnih svetskih serija Condor (Pickbox) počinje pogubljenjem većine i begom jednog od analitičara koji su posebnom softverskom analizom otkrili zaveru širenja virusa. Čime su analitičari zaslužili toliko (makar i virtuelno) poverenje? Šta je doprinelo da službe plana i analize, kako ih mi nazivamo, koje su obavljale formalne zadatke za standardno izveštavanje, postanu tako značajna potpora poslovnom menadžmentu kompanija?

Inteligentno izveštavanje

Vodeće svetske IT kompanije su prepoznale rastući trend zahteva obrade Big Data podataka i svoje softverske snage većim delom usmerile na razvoj alata koji omogućavaju inteligentno izveštavanje uz maksimalnu automatizaciju procesa preuzimanja, obrade podataka i deljenja izveštaja. Trenutno stanje na tržištu ovih alata: Microsoft Power BI je proizvod star samo nekoliko godina, a u punom zamahu s mesečnim inovacijama, i on trenutno vodi trku. TABLEAU je jedini pravi takmac, mada se i drugi razvijaju, pošto je tržište gladno za proizvodima ove vrste.

Fascinantni su pravci razvoja alata za analitiku. Podatke za obradu možemo automatski preuzimati iz čitavog niza izvora. Pre svega iz svih aktuelnih baza podataka (Oracle, Microsoft SQL Server, SAP HANA, Postgre…), ali i iz Microsoft SharePoint‑a, Excel‑a, sa Facebook‑a, HTML‑a, iz enciklopedije Wikipedia… Oni poseduju sopstvene programske jezike za internu obradu, npr. DAX (Data Analysis Expressions), koji ima više od 200 funkcija koje kreiranjem koda u procedurama nude potpuno novi pristup: Artificial Intelligence Innovation Report (Veštačka inteligencija inovativnog izveštaja).

Alati formiraju sopstvena cloud okruženja sa selektivnim nivoom pristupa, uz maksimalnu sigurnost, a pritom i dostupnost putem Interneta. Oni nude serverska (on‑premise) rešenja za velike kompanije, potpuno prilagođena njihovim potrebama za korišćenje na sopstvenom serveru i interni pristup samo kroz lokalnu mrežu.

Uvek dostupni izveštaji

Moderni izveštaji moraju da budu vizuelno prilagodljivi (responsible) i dostupni putem aplikacija u prilagođenom mobilnom okruženju, čime se ispunjava uslov 24/7 dostupnosti, uz moguće definisanje alarmantnih podataka kao okidač za reakciju na osnovu izveštaja. Analitički softverski alati su sve jednostavniji za učenje pa se akcenat stavlja na pravilno relaciono modelovanje podataka, što se obezbeđuje vizuelnim modelom relacionih baza podataka. Time se centar primene postavlja u aplikativni deo IT‑ja na izvoru rešavanja poslova i procesa. To znači da se izrada kvalitetnih izveštaja omogućava većem broju profesionalaca, a ne samo IT specijalistima.

I tako se sektor analitike spušta u mikroorganizaciju kompanija, kako bi se uključili direktni učesnici procesa, a sve to uz saradnju i kontrolu IT stručnjaka koji daju sistemsku i administrativnu podršku. Stručnjaci za analitiku dobili su na značaju, jer menadžmentu ne nude samo puke izveštaje već i predloge poboljšanja, uz moguća predviđanja trendova, pa mnogi vide u budućnosti angažovanje u ovoj rastućoj oblasti IT biznisa.

Od primera u svetu, izdvojio bih upravljanje saobraćajem na aerodromu Hitrou u Londonu. Azure cloud sistem prikuplja podatke u realnom vremenu o pristizanju i polasku letova, transferima putnika, sigurnosnim redovima i zatim prosleđuje Microsoft Power BI platformi koja zaposlenima sugeriše rešenja za upravljanje saobraćajem na osnovu memorisanog putničkog iskustva.

Biznis analitika kod nas

Sve je veći broj korisnika u Srbiji, kako srednjih preduzeća, tako i najvećih kompanija, koji su ovakvim pristupom unapredili svoju biznis analitiku. U kompaniji Telekom Srbija s kolegama razvijamo analitičko rešenje bazirano na Microsoft Power BI platformi za inteligentno upravljanje resursima fiksne pristupne opreme. Rešenje pokazuje slobodne resurse kako pre, tako i posle optimizacije po uređajima i razdelnicima (defragmentacija ploča po vrstama). Krajnji rezultat je online berza slobodnih ploča koja omogućava efikasno iskorišćenje resursa, uz kratko vreme odziva sa geografskim i organizacionim filterima. Ako se tome doda i vremenska analiza raspoloživosti ploča po uređajima, nudi se kompletno rešenje za objedinjeno upravljanje opremom u fiksnoj pristupnoj mreži.

Ovaj scenario je odličan primer za primenu tri osnovna analitička koraka:

Obuhvat podataka, prenos podataka u ODS (operation data store) uz potrebne transformacije formata, selekcija i formiranje dodatnih ključnih podataka i dinamičkih mera.

Obrada, maksimalno precizna statistika preuzetih podataka s raznim filterima po kategorijama i organizacionim celinama i pogledima prema nivou rukovođenja.

Znanje, pomoću DAX jezika ugrađena inteligencija nad postojećim podacima koja stalnom optimizacijom predlaže rešenja koja će umnogome olakšati donošenja odluka.

Šta nas čeka u budućnosti?

Buduća aplikativna rešenja će se oslanjati na primenu eksternih alata za analitiku, jer su u tom delu razvoja vodeće kompanije već daleko odmakle da bi imalo smisla takmičiti se s njima. Open data biće uslov za kupovinu softverskih rešenja, pa ćemo sopstvenim snagama, prema našim potrebama, kreirati upotrebljive izveštaje i ugraditi naše iskustvo i znanje.

Autor: Bratislav Uraković

