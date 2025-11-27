Semafor budućnosti sa četiri boje

Semafori su „oduvek“ takvi kakvi su: crveno, žuto, zeleno i… šta je više potrebno? A sada se priča o semaforima budućnosti koji će imati i ćetvrto, belo svetlo…

Autor: Nadežda Veljković

Pametna autonomna vozila su, barem u svetu, sve prisutnija u svakodnevnom životu, pa se pojavljuje potreba za postavljanjem pravila i regulative za njihovo učešće u saobraćaju. Pritom je posebno važno regulisati njihovo istovremeno kretanje s klasičnim vozilima kako bi se saobraćaj odvijao što efikasnije i bezbednije. Na tome se aktivno već radi, pa je čak i kod nas 2023. godine usvojen „Pravilnik o uslovima za obavljanje autonomne vožnje“.

Jedna od najnovijih ideja, koja bi trebalo da znatno doprinese efikasnosti saobraćaja, potekla je sa američkog Državnog univerziteta Severne Karoline. Naučnici sa ovog univerziteta, koje predvodi vanredni profesor građevinarstva i ekološkog inženjerstva Ali Hajbabaie, došli su na ideju da efikasnosti saobraćaja, u kome će zajedno sa klasičnim učestvovati i autonomna vozila, doprinesu nadogradnjom klasičnih semafora. Na postojeće tri boje dodali bi četvrtu – belu, koja bi kontrolu kretanja prepustila autonomnim vozilima.

Ključne tehnologije autonomnih vozila

Ključne tehnologije na kojima se zasnivaju autonomna vozila jesu napredni sistemi veštačke inteligencije, zasnovani na mašinskom učenju, koji vozilu omogućavaju da se prilagodi svim situacijama u kojima se može naći u saobraćaju i da donosi odluke u realnom vremenu. Zahvaljujući mašinskom učenju vozilo prepoznaje naučene obrasce (ponašanje drugih učesnika u saobraćaju, objekte, prepreke…), donosi odluke na osnovu prikupljenih podataka kako bi svoju vožnju prilagodilo uslovima u okruženju.

U tom procesu poseban značaj imaju senzorske i komunikacione komponente. Autonomna vozila su opremljena naprednim senzorima, radarima i kamerama. Oni im omogućavaju da prikupljaju detaljne informacije iz okruženja i da na taj način „vide“ i „razumeju“ dešavanja u svojoj okolini. Na primer, može se odrediti oblik, veličina i brzina kretanja drugih vozila, kao i udaljenost od njih. Sve te informacije omogućavaju vozilu da, u odnosu na uslove u realnom vremenu, izabere najbezbedniju i najkraću rutu.

Istovremeno, pri autonomnom kretanju, vozilo ima neprekidnu komunikaciju s mrežnom infrastrukturom (Vehicle-to-Infrastructure, V2I), drugim vozilima (Vehicle-to-Vehicle, V2V), kao i različitim mobilnim uređajima i cloud sistemima, što znači da svi učesnici u saobraćaju mogu pristupati informacijama i uslugama u svakom trenutku (distribuirano računarstvo). To povezivanje omogućeno je zavaljujući primeni IoT tehnologije. Na taj način mogu se, na primer, između vozača razmenjivati informacije o trenutnoj brzini, pravcu kretanja i stanju na putu, a sa infrastrukturom o semaforima, radovima na putu i uslovima koji mogu uticati na vožnju.

Semafor sa četiri boje

Sa svim tim tehnologijama kretanje autonomnih vozila klasičnim putevima i sistemima predstavlja za njih ograničenje i nedovoljno iskorišćenje njihovih mogućnosti. To se posebno odnosi na zagušenje saobraćaja na raskrsnicama sa semaforima. Zbog toga su naučnici sa Univerziteta Severne Karoline došli na ideju da na takvim mestima saobraćaj učine efikasnijim (uz podrazumevanu bezbednost) uvođenjem četvorobojnih umesto klasičnih trobojnih semafora.

Po njihovoj ideji, dodaje se bela boja (mada se može, po dogovoru, izabrati i neka druga prepoznatljiva boja). Njena funkcija se neće mešati sa dosadašnjim bojama semafora (one funkcionišu potpuno na isti način kao i do sada), već će se odnositi na autonomna vozila koja se u datom trenutku nalaze na raskrsnici. Aktivira se kada u određenoj deonici saobraćaja ima dovoljno autonomnih vozila. Kad broj autonomnih vozila na toj deonici opadne, bela svetlost se gasi, a semafor se vraća na klasičan režim rada sa tri boje.

Aktiviranje bele svetlosti znači da na toj raskrsnici kontrolu saobraćaja preuzimaju autonomna vozila. Ona su međusobno povezana, ostvaruju potpunu komunikaciju i potpuno usklađuju svoje kretanje, a mogu komunicirati i sa semaforima.

Novi semafori na delu

Vozači ostalih vozila (klasičnih, kojima upravlja čovek) treba pritom da prate kretanje vozila ispred sebe. Podrazumeva se da u takvim uslovima kretanja tzv. pametnim putevima (putevi sa četvorobojnim semaforima svakako će pripadati toj kategoriji) i oni imaju mogućnost komunikacije sa svim dostupnim mobilnim uređajima.

Prednosti „bele faze“

Ovaj koncept se već procenjuje kroz simulacije i testne sisteme i smatra se mostom između sadašnjeg okruženja u kojem vozilima upravljaju ljudi i budućnosti kojom će dominirati pametna, autonomna vozila. Dodavanje četvrte, bele boje semaforu predstavlja ključni korak ka integraciji napredne automobilske tehnologije s tradicionalnom infrastrukturom bezbednosti u saobraćaju. Prema profesoru Hajbabaie-u, zastoji na raskrsnicama mogli bi se smanjiti za više od 25 odsto.

Efikasnost je poboljšana jer klasična vozila ne moraju da čekaju promenu svetla na semaforu (zeleno svetlo) da bi se kretala i prešla raskrsnicu. Time bi se smanjile gužve na raskrsnicama, saobraćaj bi bio efikasniji, s manje kašnjenja, a smanjila bi se i potrošnja goriva i emisija izduvnih gasova. Studije su pokazale da bi, čak i ako u saobraćaju učestvuje samo 10 odsto autonomnih vozila, kašnjenja bila manja za tri odsto, dok u slučaju da je u saobraćaju većina autonomnih vozila kašnjenje bi se moglo smanjiti i do 94 odsto.

U svakom slučaju, ova zanimljiva ideja, poznata kao „bela faza“, biće uskoro testirana u realno kontrolisanim uslovima – na prometnim raskrsnicama sa predvidivim i ponavljajućim kretanjem vozila, uz uslov da bude prisutan što manji broj pešaka. Tim uslovima najviše će odgovarati luke i industrijske zone. Koliko će vremena proteći da ova (ili neka slična) ideja zaživi ne može se tačno znati, ali je sasvim sigurno da će prisustvo autonomnih vozila u saobraćaju zauvek promeniti način na koji vozimo.