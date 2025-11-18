Senatori – Trump, Nvidia i prodaja čipova u Kini

Grupa senatora poziva predsednika Donalda Trumpa da očuva prednost SAD u razvoju veštačke inteligencije tako što će Kini uskratiti pristup njenim najnaprednijim čipovima i modelima. Dvostranačka rezolucija, koju su podneli senatori dolazi samo nekoliko dana nakon što je Trump povukao izjavu u kojoj je sugerisao da će razmotriti mogućnost da Nvidia dozvoli prodaju svog moćnog Blackwell čipa u Kini.

Rezolucija, koju su kosponzorisali senatori demokrata iz Minesote i republikanac iz Pensilvanije, skreće pažnju na „napore Kine da smanji jaz u veštačkoj inteligenciji i preskoči“ SAD kada je u pitanju razvoj i primena graničnih modela veštačke inteligencije. Dodaje se da je kineska „nemogućnost da proizvede i pristupi računarskoj snazi glavna prepreka njenom napretku“. Da bi SAD ostale u vođstvu, senatori pozivaju vladu da podstakne američke kompanije da nastave da nude „prioritetni pristup“ svojim najnaprednijim veštačkim inteligencijalnim čipovima, klaud infrastrukturi i modelima saveznicima, dok istovremeno sprečavaju Kinu i druge protivnike da dobiju tehnologiju.

„Ne možemo dozvoliti Kini da nas pretekne i pojača svoje kapacitete naoružanja, maksimizira svoje sajber napade na američku industriju i ugrozi dugoročnu ekonomsku i nacionalnu bezbednost SAD“, kaže senator u saopštenju. „Ova dvostranačka rezolucija nas postavlja na put ka drugačijoj budućnosti – onoj u kojoj će granične veštačke sisteme u Sjedinjenim Državama graditi američke kompanije.“

Senatori žele da vlada nastavi da sprovodi kontrole izvoza koje sprečavaju američke proizvođače čipova poput Nvidije da prodaju svoje najnaprednije čipove Kini, politika koja je dovedena u pitanje prošlog meseca kada je Trump rekao da će razgovarati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom o prodaji Nvidia Blackwell čipa u zemlji.

U intervjuu za Financial Times ove nedelje, izvršni direktor Nvidia, Jensen Huang, priznao je da će „Kina pobediti u trci veštačke inteligencije“, navodeći niže troškove energije i manje propisa. Kasnije je dao dodatnu izjavu, rekavši da je Kina samo „nanosekunde iza Amerike u veštačkoj inteligenciji“. Ranije ove godine, kineski startap za veštačku inteligenciju DeepSeek je uznemirio industriju lansiranjem isplativih modela veštačke inteligencije koji funkcionišu slično konkurentima gladnim podataka iz kompanija poput OpenAI.

Trump je od tada sklopio sporazum sa Nvidia i AMD kojim će se od kompanija zahtevati da plate vladi proviziju od 15% na ogoljene čipove koje prodaju Kini.

Izvor: TheVerge