Senatori u SAD-u traže standardizaciju punjača

Evropska Unija možda nije jedino vladino telo koje postavlja zajednički standard za punjače uređaja. SAD bi trebalo da slede njihov primer kako bi smanjile uticaj punjača na životnu sredinu uz istovremeno poboljšanje pogodnosti za korisnike.

USB-C kao jedan od favorita za univerzalni punjač

Argumenti političara u velikoj meri odražavaju stav EU. Standardni punjač bi teoretski smanjio e-otpad dozvoljavajući ljudima da ponovo koriste postojeće kablove i adaptere za nove uređaje. To bi takođe moglo pomoći potrošačima u novcu tako što će ih poštedeti kupovine dodatnih punjača. Senatori nisu naveli USB-C kao standard, iako će to verovatno biti favorit. EU će zahtevati USB-C od 2024. godine, a tehnologija može da prihvati sve, od pametnih telefona i slušalica do vrhunskih laptopova.

Apple je najviše tvrdio da bi univerzalni punjač naštetio inovacijama ograničavajući potencijal za tehnološki napredak, i navodno bi negirao smanjenje e-otpada tako što bi primorao veliki broj korisnika kompanije da zamene svoje Lightning kablove. Međutim, brendovi poput Apple-a možda neće imati mnogo izbora osim da se prilagode potezima EU, a američki standard bi samo učvrstio tu odluku.

