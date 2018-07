Senzor otiska prsta ispod ekrana donosi dodatnu sigurnost

Po svemu sudeći, na vašem sledećem telefonu senzor otiska prsta biće izmešten sa sadašnjih pozicija. Danas se oni nalaze na zadnjoj strani telefona, ili u donjem delu prednje strane, ispod home tastera. Grupa korejskih istraživača koji rade u Samsung Display-UNIST Center-u u Ulsan Nacionalnom instutu za nauku i tehnologiju razvila je novu senzorsku mrežu koja može da se postavi direktno ispod ekrana telefona. Prednost ovog novog senzora nije samo to što će prepoznavati otiske prsta na samom ekranu, već i to što je u stanju da detektuje temperaturu. Za sada ne možemo da očekujemo da će ovaj temperaturni senzor precizno meriti temperaturu tela preko prsta – on je dizajniran samo da detektuje temperaturu tela kao dodatni stepen sigurnosti, jer će na taj način omogućiti sistemu da otkrije da li iza otiska prsta stoji prava osoba.

Svi dosadašnji kapacitivni senzori otiska prsta su neprozirni i to je bio osnovni razlog zašto su morali da se stavljaju van ekrana. Apple je taj problem zaobišao pomoću kamere koja skenira u 3D-u (za FaceID). Novi senzor može da bude integrisan sa transparentnim materijalima zajedno sa senzorima za pritisak i merenje temperature, pri čemu zadovoljava sve FBI sigurnosne standarde.

Ovo naravno nije prvi senzor koji prepoznaje otiske prsta ispod ekrana. Na ovogodišnjem CES-u u Las Vegasu predstavljen je Vivo X20 Plus UD telefon koji je imao ugrađen sličan senzor otiska prsta. Sledio ga je Porshe Design Huawei Mate RS, limitirana serija Huawei Mate telefona, a nakon toga se pojavilo još nekoliko modela telefona sa sličnom opcijom. Ipak, ni jedan od njih nije imao ugrađen temperaturni senzor. Uglavnom, da se radi o novoj tehnologiji koja će verovatno biti sledeća “velika stvar” kod mobilnih telefona govori i činjenica da je IHS Markit, renomirana finansijska istraživačka kuća, procenila da će 2019. godine biti prodato više od 100 miliona telefona sa ugrađenom ovom tehnologijom.

