Senzori koji prate zdravlje korisnika i kroz zidove

Stručnjaci sa Masačusetskog tehnološkog instituta kreirali su prototip koji bežično prati zdravlje korisnika, čak i kroz zidove, uz pomoć kombinacije radio signala i mašinskog učenja.

Novi uređaj podseća na Wi-Fi ruter, te je dizajniran da se uklopi u svakodnevni prostor i prati disanje, otkucaje srca, te druge vitalne funkcije. Sistem emituje radio signale koji se odbijaju od tela korisnika, te se vraćaju do kutije, da bi potom neuralne mreže analizirale tako primljene informacije, i došle do dragocenih podataka o zdravstvenom stanju korisnika. Uređaj koristi to što svaki put kada se pomerimo, čak i kada se radi o sitnim pokretima, menjamo električno polje oko nas, i na taj način šaljemo i određene informacije o sopstvenom stanju.

Uređaj može da prati i cikluse sna, te omogućava istraživanja na ovom polju, a bez žica i elektroda. Pored toga, zdravlje korisnika se prati tokom dužeg vremenskog perioda, što lekarima pruža dragocen uvid u opšte zdravstveno stanje. Kada je privatnost u pitanju, uređaj je enkriptovan, te podatke pruža na uvid samo uz pristanak korisnika. Tako bi ovaj i slični uređaji u budućnosti mogli da zamene nosive uređaje koji su trenutno norma, te brigu o zdravlju podignu na novi nivo.

