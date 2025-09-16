Septembarsko ažuriranje Google sistema za Android 2025: Šta je novo

Google je objavio redovne Google System Release Notes za septembar 2025. godine.

Poboljšanja u bezbednosti, Wallet funkcijama i Play prodavnici

Kao i svakog meseca, ažuriranja obuhvataju Google Play servise, Play prodavnicu i Google Play System update, a primenjuju se na Android telefone i tablete, Wear OS satove, Google/Android TV, Android Auto, pa čak i PC uređaje.

Važno je naglasiti da pojavljivanje funkcije u changelogu ne znači da će ona odmah biti dostupna svima — neke opcije se uvode postepeno i mogu stići tek nakon nekoliko meseci.

Google Play services v25.34 (1. septembar 2025)

Upravljanje nalozima

[Telefon] Ispravljeni bagovi vezani za servise za upravljanje nalozima.

Povezivanje uređaja

[Telefon] Novi alati za programere (Google i treće strane) kako bi u svoje aplikacije mogli da dodaju procese vezane za povezivanje uređaja.

[Telefon, Wear OS] Dodatne funkcije za podršku povezivanja između aplikacija i uređaja.

Bezbednost i hitne situacije

[Telefon] Uvedena opcija za bekap i vraćanje podešavanja zaštite od krađe. Ovo će korisnicima olakšati vraćanje funkcija zaštite u slučaju resetovanja ili promene uređaja.

Google Wallet

[Telefon, Wear OS] Nova funkcija omogućava da se transakcija dodirom autentifikuje čak i ako je telefon zaključan duže od 30 sekundi. Ovo povećava praktičnost, ali i sigurnost prilikom korišćenja digitalnog novčanika.

Google Play Store v47.8 (1. septembar 2025)

[Telefon] Snippets rezultati sada prikazuju relevantnije informacije, što bi korisnicima trebalo da olakša pronalaženje aplikacija i sadržaja u Play prodavnici.

Septembarsko ažuriranje donosi pre svega poboljšanja u bezbednosti i praktičnosti: bolju zaštitu od krađe, sigurnije Wallet transakcije i stabilnije upravljanje nalozima. Programerima su na raspolaganju novi alati za povezivanje uređaja, dok korisnici Play prodavnice mogu očekivati preciznije rezultate pretrage.

Iako promene možda ne izgledaju spektakularno, Google ovim ažuriranjima postepeno unapređuje stabilnost i sigurnost Android ekosistema. Kao i obično, dostupnost funkcija zavisi od uređaja i regiona, pa se neke novine mogu pojaviti sa zadrškom.

Izvor: 9to5google