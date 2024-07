Serija Dune: Prophecy stiže na HBO u novembru

Dune je već neko vreme fenomen, a radnja nove serije prethodi svemu onome što se dogodilo u filmovima Denisa Villeneuvea.

Nova serija stiže u novembru (tačan datum se još uvek ne zna), a pod naslovom Dune: Prophecy. Nedavno se pojavio trejler koji ukazuje na to da u seriji koja je podeljena na šest epizoda neće manjkati političkih intriga. To ima smisla, budući da priča prati tajnu sektu Bene Gesserit. Radnja se dešava 10 hiljada godina pre filma Dune, a inspirisana je romanom Sisterhood of Dune iz 2012. godine.

Možda je najzanimljivije i najvažnije to što Emily Watson igra Valyu Harkonnen, a tu su i Alison Schapker (Lost, Fringe, Alias) i Olivia Williams (The Crown).

