Serija Harry Potter sve bliža stvarnosti

Harry Potter univerzum je već svet za sebe, pa problematični stavovi autorke J.K. Rowling ne utiču na snimanje serije koja je najavljena još pre nekog vremena.

Filmski serijal se završio pre 13 godina (posle toga je usledila trilogija Fantastic Beasts), a uskoro nam stiže nova verzija. Ovoga puta se radi o reboot seriji koja je najavljena u aprilu 2023. godine. Izvršni direktor Warner Bros. Discovery David Zaslav je najavio da će serija potrajati čak 10 godina, a još je prošle godine rečeno da će pratiti knjige slično kao filmovi.

Serija bi trebalo da stigne 2026. godine, kao HBO original (prvobitno je najavljena kao Max original). Budžet je, kako kažu, sličan kao za serije Game of Thrones ili House of the Dragon, što je oko 200 miliona dolara. Poređenja radi, filmovi su koštali između 100 i 250 miliona.

Nedavno je objavljeno da su se projektu priključili ljudi koji su radili na seriji Succession – na prvom mestu Francesca Gardiner koja će režirati seriju zajedno sa Markom Mylodom koji je režirao film The Menu.

U pitanju je krupan zalogaj, pa ostaje da se vidi kako će ljubitelji ovog sveta čarobnjaka reagovati na novu seriju i nove glumce i glumice.

