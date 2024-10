Šest godina sklopivih telefona: HONOR Magic V3 promeniće vašu percepciju o istim

Već je prošlo šest godina od kako su sklopivi telefoni nastali i promenili svet pametnih telefona kakav poznajemo.

Sklopivi telefoni prošli su kroz različite faze od kad su se prvi put pojavili na tehnološkoj sceni. Njihovi počeci bili su veoma teški i turbulentni. Sada, sklopivi telefoni predstavljaju uređaje koji mogu, ne samo da zamene vaš telefon, već i da budu odlična zamena i za tablete i laptope. Pozivamo vas da doživite vrhunac sklopivih inovacija sa novim HONOR Magic V3 telefonom.

Novo istraživanje koje je sprovela kompanija HONOR otkriva da jedan od pet ljudi želi da poseduje jedan uređaj koji može da im zameni sve ostale, a sa revolucionarnim HONOR Magic V3 modelom taj san postaje i stvarnost.

Jedan od dva ispitanika izjavio je da bi razmotrio zamenu svog laptopa ili tableta sa sklopivim telefonom, a 52% je otkrilo da bi više novca izdvojili za jedan uređaj koji može da zameni više uređaja u jednom.

Bez obzira na to da da li dugo gledate vaše omiljene serije i emisije ili obavljate više zadataka dok ste u pokretu, Magic V3 telefon kreiran je da bude vaš idealni „all in one” saputnik. HONOR Magic V3 je uređaj koji nudi revolucionarne i najsavremenije funkcije koje će vam olakšati svakodnevicu. Ovaj inovativni sklopivi telefon pri jednom pokretu može da postane vaš tablet od 7,9 inča, tako da možete da radite sve što biste i na vašem laptopu, od pregledanja e-mail poruka, do strimovanja. Ukoliko ste u žurbi, možete da ga sklopite, tako da on vrlo lako i jednostavno staje u skoro svaku torbu ili džep zahvaljujući svom tankom i laganom dizajnu. Performanse koje poseduje na nivou su računara što ga čini uređajem koji može da zameni sve ostale.

