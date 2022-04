Šestojezgarni procesori su sada popularniji od četvorojezgarnih čipova na Steam-u

Najnovija Steam anketa je izašla, a jedan od ključnih zaključaka iz najnovijih podataka je da računari za igre polako napreduju u svojim osnovnim mogućnostima.

Dobra vest za PC igre

Četvorojezgarni procesori su bili najpopularniji čipovi, ali prema podacima iz marta, šestojezgarni čipovi su konačno zauzeli prvo mesto. Doduše, ovo je tačno samo ako govorite o Windows računarima, pošto korisnici OSX-a i Linux-a malo menjaju stvari. Ako uključite te dve platforme, četvorojezgarne ponude uspevaju da zadrže svoju prednost, sa 33,52% naspram 33,42% za čipove sa šest jezgara. Čipovi sa osam jezgara takođe dobijaju na popularnosti, iako će, sa nešto više od polovine tržišta čipova sa četiri i šest jezgara, proći dosta vremena pre nego što postanu standard.

Apple zapravo dosta pomaže stvarima, pošto je M1 čip sa osam jezgara, tako da kako se nadograđuju na najnoviji hardver, skaču na bolje čipove. Da se ​​vratimo fokusiranju na Windows računare – možemo uglavnom da zahvalimo AMD-u za ovaj pomak na veći broj jezgara, jer su njegova Zen arhitektura i Ryzen čipovi zaista promovisali veći broj jezgara. Intel je takođe bio primoran da sledi taj primer, što znači da će svako ko želi da nadogradi svoju mašinu u ovom trenutku, gledati na procesore sa šest jezgara kao minimum. Na primer, i AMD Ryzen 5 5600X i Intel Core i5 12400 su 6-jezgarni čipovi.

Ovo je dobra vest za PC igre, jer će prelazak tržišta na više jezgara omogućiti programerima da počnu da bolje koriste ta jezgra. Ovo bi trebalo da dovede do bolje veštačke inteligencije i fizike, kao i do efikasnijih motora. To takođe znači da bi svaki novi računar za igre verovatno trebalo da ima šestojezgarne čipove kao minimum. Jedna mašina koja ovde malo prevazilazi trend je Valveov sopstveni Steam Deck, koji se isporučuje sa četvorojezgarnim, osmostrukim CPU-om. To je ipak poseban slučaj, a s obzirom na broj jedinica koje su isporučene u martu, verovatno ne utiče mnogo na ove brojke.

