SF90 Stradale: Novi Ferrari hibrid

The #FerrariSF90Stradale marks a new chapter in #Ferrari history with the introduction of our first series production PHEV delivering 1,000 cv and a maximum speed of 340 km/h.

Discover more at https://t.co/065qp19A8q pic.twitter.com/onriGsVPRJ

— Ferrari USA (@FerrariUSA) May 29, 2019