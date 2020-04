Sherlock Holmes među besplatnim Epic Games Store igrama

Epic Games Store nudi još dve besplatne igre, a ovoga puta su u pitanju horor avantura Close to the Sun i detektivska poslastica Sherlock Holmes: Crimes and Punishments.

Close to the Sun je misterija u prvom licu, a u svojim redovima ima i Nikolu Teslu čija je uloga da igrača zadrži na džinovskom brodu Helios. Igrač dobija ulogu novinarke Rose, koja među posadu broda koja je u karantinu ulazi u potrazi za svojom sestrom, te slučajno dolazi do informacija koje je guraju u misterioznu priču o međuplanetarnom brodu i njegovim putnicima.

Druga igra – Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – od igrača pravi Sherlocka, te ga uvodi u čak šest kriminalističkih istraga. Eksperti tvrde da je u pitanju jedna od najboljih, ako ne i najbolja igra o slavnom detektivu, a najviše zbog količine detalja koji igrača još više uvlače u priču.

Igre su besplatne za preuzimanje do 16. aprila, a oni koji žele da ih otpreme na svoje računare moraju da se uloguju na svoje Epic Store naloge.

Izvor: PC Gamer

Podelite s prijateljima

Tweet