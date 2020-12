Signal dodaje šifrovane grupne pozive 

Signal je u ponedeljak najavio pokretanje grupnih poziva koji su, kao i sve ostalo na platformi, šifrovani od početka do kraja.

Vaši razgovori su sada bezbedni

Nova funkcija koja se nadovezuje na druge funkcije grupnog chata predstavljene u oktobru, predstavljena je za Signal na Androidu i iOS-u. Pokretanje grupnog poziva u Signalu je jednostavno. Sada, kada otvorite grupni chat, videćete dugme za video poziv u vrhu. Jednom kada započnete poziv, grupa će dobiti obaveštenje da je poziv započeo. To u suštini funkcioniše u svakoj aplikaciji za razmenu poruka koja podržava grupne pozive.

Prema Signalu, grupni pozivi podržani su samo u novim grupama. Međutim, stare grupe će se automatski ažurirati u narednim nedeljama. Kada su nove funkcije grupe objavljene, Signal je dodao mentions, admins I group permissions. Iz kompanije su rekli da su grupni pozivi trenutno ograničeni na pet učesnika, ali kompanija se nada da će taj broj uskoro proširiti. To je prilično ograničenje ako imate veliku grupu prijatelja ili porodicu sa kojima želite da razgovarate i mnogo je manje od onoga što Google Meet and Zoom može da pruži. Ove usluge takođe nude šifrovanje od kraja do kraja.

Ako ste postojeći korisnik Signala, dodavanje grupnih poziva uslugu čini boljom. Možda neće služiti kao glavna pretnja Google Meet-u ili Zoom-u, ali platforma ima mnogo drugih funkcija koje je čine odličnom aplikacijom za komunikaciju – i sve je šifrovano od početka do kraja, pa tu ima i dodatnu prednost sigurnosti.

Izvor: Xda-developers

