Signal značajno povećava broj učesnika u grupnim video pozivima

Dok WhatsApp i većina drugih mesindžera podržavaju end-to-end enkripciju, Signal je verovatno i dalje najbolji izbor ako želite da vaši razgovori i pozivi ostanu privatni.

Do 40 ljudi sada može da se pridruži end-to-end šifrovanom video pozivu

S obzirom na to da je sva komunikacija na Signalu šifrovana, uključujući grupne video pozive, kompanija se suočava sa nekim jedinstvenim izazovima koje treba rešiti prilikom skaliranja usluge. Kao takav, Signal je do sada podržavao samo grupne pozive sa do pet učesnika, ali je konačno uspeo da značajno poveća granicu na 40 ljudi istovremeno.

Signal se prvobitno oslanjao na postojeće rešenje otvorenog koda za svoje video pozive, ali je brzo otkrio da ne postoji pouzdan način da se sistem proširi na više od osam učesnika. To je primoralo kompaniju da stvori sopstvenu uslugu pozivanja otvorenog koda koja se oslanja na takozvanu tehniku selektivnog prosleđivanja, pri čemu se učesnici oslanjaju na servere koji prosleđuju njihov audio i video drugima bez menjanja ili gledanja sadržaja. Ovo novorazvijeno rešenje je pokretalo Signalove video pozive u poslednjih devet meseci i pokazalo se da je pouzdano skalabilno do 40 učesnika sa lakoćom, a možda i sa još više u budućnosti.

Dok je WhatsApp mnogo duže nudio end-to-end šifrovane grupne video pozive, od 2018, kompanija u vlasništvu Meta dugo je oklevala da ga proširi na više učesnika. 2020. povećao je ograničenje sa četiri na osam ljudi, navodeći potrebu svojih korisnika da ostanu povezani tokom lockdown-a, ali nije povećao granicu dalje od toga. To je omogućilo Signalu da napreduje sa svojim ograničenjem od 40 osoba. Moguće je da će se i WhatsApp uskoro javiti, možda čak i oslanjajući se na napredni rad Signala. Signalovo rešenje stiže na mobilne aplikacije, a ako ste zainteresovani za tehničke detalje u to kako je kompanija kreirala svoju open-source end-to-end šifrovanu tehnologiju video poziva, obavezno pogledajte Signal blog.

