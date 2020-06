Sigurnost podataka: Nova generacija IT rekova – Rittal VX IT

S novim VX IT rek sistemom, Rittal je prezentovao novorazvijeni modularni sistem serverskih i mrežnih rekova. VX IT će omogućiti izgradnju IT infrastrukture sa do sada neostvarenom brzinom – u rasponu od pojedinačnih mrežnih rekova do kompletnih data centara. Novi VX IT nudi maksimalnu slobodu konfiguracije jer se ona obavlja brzo i lako pomoću online alata, čime dobijamo potpuno sertifikovan rek sa svim komponentama.

Kao već vodeći svetski proizvođač rekova, ormana i kućišta, Rittal je napravio još jedan iskorak predstavljanjem nove generacije IT rekova u vidu VX IT rek sistema. Sva iskustva koja su stečena na brojnim IT projektima širom sveta, ušla su u razvoj novog Rittal IT reka, pa je postignuta veća jednostavnost, veći izbor verzija, brza i laka konfiguracija, kompatibilnost sa ostatkom portfolija (sada i ubuduće), nova inovativna rešenja, kao i potencijal za dalji razvoj. Samim tim, VX IT označava brzinu, fleksibilnost i modularnost, kao i sigurnost da će korisnici biti opremljeni za svaki budući IT scenario.

Zamišljen kao univerzalni modularni sistem, VX IT bio je dizajniran za sve uobičajene primene i njegova svestranost čini ga odgovarajućim za upotrebu bilo kao mrežnog bilo serverskog reka. Dodatno, svestranost se povećava širokim opsegom izbora visine od 15U do 52U. Korisnici ga podjednako uspešno mogu upotrebiti za izgradnju edge infrastrukture, korporativnih data centara, modularnih IT kontejnera, energetski efikasnih kolokacijskih data centara, kao i najvećih data centara i to u kombinaciji sa svim tipovima IT klimatizacije.

Brži izbor i poručivanje

S VX IT-jem, Rittal iskorišćava pun potencijal digitalizacije za dobrobit svojih korisnika. Ceo proces izbora konfiguracije može se obaviti putem online konfiguratora koji vodi korisnika korak po korak kroz potrebne dimenzije, varijante i izbor pratećih rekovskih dodataka (konfigurator: www.rittal.com/vx-it). Tokom procesa konfiguracije, 3D model se postepeno stvara, kompletno s dodacima. Kada se konfiguriše, 3D model je dostupan korisniku za dalju upotrebu. Individualno konfigurisana verzija IT reka proizvodi se s veoma visokim kvalitetom u najsavremenijem proizvodnom pogonu.

Još jedna prednost za kupce – sve VX IT verzije dizajnirane konfiguratorom već su testirane i sertifikovane sa svim njihovim komponentama, u skladu s međunarodnim standardima kao što su UL 2416, IEC 60950 i IEC 62368. Shodno tome, kupcu nije potrebna dodatna sertifikacija za potpuno konfigurisan sistem. To znači maksimalnu slobodu i sigurnost prilikom izgradnje nove IT infrastrukture. Sa ovim rešenjem, IT menadžeri mogu uštedeti dragoceno vreme prilikom planiranja i nabavke, dok istovremeno mogu biti sigurni da će sve komponente raditi u savršenom skladu.

Maksimalna kompatibilnost

Ono što je važno za postojeće korisnike, VX IT nudi kompatibilnost s postojećim Rittal RiMatrix sistemima i ostalom IT infrastrukturom izgrađenom od Rittal-ovih komponenti. Na taj način, moguće je zameniti individualne komponente u postojećim data centrima, kao i proširiti data centre prema potrebi s potpunom kompatibilnošću. Na primer, kompanije mogu da prošire postojeću RiMatrix instalaciju novom VX IT i takođe da koriste VX IT specifične komponente za klimatizaciju, UPS ili svrhe monitoringa. To obezbeđuje sigurnost investicije za postojeće Rittal data centre.

Brza montaža bez alata

Svako ko radi u data centru želeće rešenje koje je pametno dizajnirano i lako za upotrebu. Rittal je dosledno pratio ovaj princip prilikom razvoja VX IT-ja. IT rek se instalira u velikoj meri bez upotrebe alata, korišćenjem snap-in tehnologije koja štedi vreme. Obeležene su jedinice visine (units) i oznake, što olakšava podešavanje 19-inčne udaljenosti između nivoa. Svi paneli, poput bočnih stranica ili krovnih ploča, montiraju se brzo i lako koristeći pomagala za pozicioniranje i snap-in pričvršćivanje.

Nove bočne strane vertikalno podeljene, dostupne su kao opciona oprema, što korisnicima omogućava bolji pristup reku kako bi ubrzali instalacione radove i servis. Vertikalno podeljene bočne strane opremljene su jednostavnim šarkama, što znači da mogu da budu otvorene kao vrata, a ipak ih je lako demontirati. Horizontalno podeljene bočne strane i dalje su dostupne, s takođe jednostavnim bočnim pristupom reku.

Nosivost od čak 1800 kg

Još jedna ključna odlika VX IT reka jeste izuzetna stabilnost. Zahvaljujući poboljšanom dizajnu 19” rama, IT rek ima veću vertikalnu stabilnost od svojih prethodnika. Kapacitet nosivosti je potvrđen internim testovima u Rittal-u i eksternim sertifikatom Underwriters laboratorije (UL). Dostupne su dve verzije prema kapacitetu nosivosti: standardni VX IT rek koji dozvoljava statičko opterećenje od 1.500 kg i dynamic VX IT rek koji omogućava statičko opterećenje od 1.800 kg.

Sve što reku treba

Za VX IT postoji širok opseg dodatne opreme, tako da se svaki rek može individualno konfigurisati prema nameni. Dodatna oprema uključuje opcije za vrata i bočne strane, kao i za podne ili krovne ploče, pristup reku, te inovacije poput nove LED trake za prikazivanje statusa. Ostali dodaci uključuju opremu za uvlačenje i menadžment kablova, kao i rešenja za monitoring, napajanje i asset management u IT reku. Komponente kao što su PDU letve, UPS sistemi, IT klimatizacija i monitoring rešenja takođe su dostupne za instalaciju u reku, kao i moduli za ranu detekciju i gašenje požara.

Bilo da vam je potreban mrežni rek za smeštaj patch panela ili HPC serverski rekovi za edge, kolokacijske ili hiperskalarne data centre, novi VX IT je idealna platforma za pouzdan smeštaj moderne IT infrastrukture i ispunjenje svih njenih zahteva.

