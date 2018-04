Sigurnost u povoljnom pakovanju

Svi znamo koliko NAS čini podatke sigurnijim, ali se susrećemo i s pitanjem koliko ta sigurnost košta, naročito ako od uređaja zahtevamo visoke performanse. Qnap je modelom TS‑431P2 na pravi način uravnotežio ove terazije

Testirali smo, još od PC#155 iz maja 2009. godine, veći broj Qnap uređaja, pa prvo pitanje koje uvek postavimo glasi „koliko je brz“. Testovi NAS‑a su složeni i zahtevaju procenu raznih parametara, ali jednostavna procedura će pokazati u kojoj ste klasi opreme: instalirate NAS, pokrenete njegove sigurnosne funkcije i onda kopirate na njega fajl od, recimo, 30 GB s SSD‑a vašeg PC‑ja. Ako je kriva brzine prenosa ravna – a kod Qnap‑a je već godinama takva – hardver i softver su dobro usaglašeni i ostaje samo da pogledate broj ispisan iznad te linije. Kod TS‑431P2 smo ugledali broj 115 megabajta u sekundi, što je u ovom trenutku vrh onoga što možete da očekujete od kućnih, SOHO pa i jednostavnijih poslovnih NAS uređaja (zapravo, većina nas zadovoljna je već s uređajima koji prenose 45 MBps). Kada smo videli da čitanje i upis dostižu stabilnih 115 MBps i to u zahtevnom RAID režimu (uz uključenu enkripciju oko 110 MBps), a zatim pročitali cenu od 44999 dinara, mogli smo samo da se zapitamo – kako?

Odgovor je u racionalnom projektovanju. Izabran je procesor koji do sada nismo sretali, Annapurna Labs AL‑314 (Quad‑Core) koji radi na 1.7 GHz, stavljen samo 1 GB memorije (postoji i model s sufiksom 4G koji ima 4 GB RAM‑a, a sami možete proširiti memoriju DDR3 modulima do 8 GB) i onda sve to doterano do maksimuma performansi dobro optimizovanim operativnim sistemom QTS. Uređaj lepo izgleda, bele je boje i ne zauzima mnogo prostora. Izvesne koncesije koje je niska cena zahtevala su vidljive, recimo u vidu korišćene plastike i činjenice da hard‑diskove morate zašrafiti u rack fioke da bi pouzdano funkcionisali; kod većine Qnap modela dovoljno je da umetnete disk, mada se fiksiranje uvek preporučuje. Zadržane su najvažnije karakteristike – dvostruki gigabitni Ethernet, četiri rack‑a s hot‑swap funkcionalnošću, uz podršku za sve relevantne RAID sisteme i 256‑bitnu enkripciju.

Uz novi QTS 4.3.4 stigla je još jedna značajna osobina prilagođena odbrani od sve učestalijih ransomware napada – snapshots. Ona je posle upgrade‑a QTS‑a raspoloživa i na drugim Qnap uređajima, ali smo je isprobali upravo na TS‑431P2.

Da bismo razumeli kako snapshots zaštita funkcioniše, podsetićemo se standardnog scenarija ransomware napada: štetni softver se bez znanja korisnika instalira na računar i šifruje dostupne dokumente. Čak i ako imate backup, niste nužno sigurni: možda je backup na NAS‑u, a taj NAS je dostupan, pa će štetni softver šifrovati i fajlove na njemu. Borba protiv ransomware-a pomalo podseća na kvadraturu kruga, ali su se tvorci QTS‑a dosetili da kod svake promene nekog fajla, u zonu koja je nedostupna korisniku, snimaju razlike. Dakle, uz odvajanje nekog prostora za snapshot‑e i izvestan utrošak procesorskog vremena (primena ove tehnike može da umanji performanse NAS‑a za 5‑30%), očuvane su informacije koje omogućavaju vraćanje fajla u originalno stanje, i te informacije ransomware malware ne može da dosegne. Trik neće raditi kod ogromnih baza podataka u kojima se iz sekunda u sekund unose brojne promene, ali ransomware uglavnom napada manje fajlove, pre svega dokumente i tabele. Ukratko, zanimljiva ideja koju vredi proučiti i eventualno primeniti ako se uklapa u vašu bezbednosnu strategiju.

Qnap TS‑431P2 se svakako uklapa u našu bezbednosnu strategiju, njegov softver obezbeđuje moćnu automatizaciju backup procedura, a cena mu je toliko atraktivna da više nema izgovora za nepostojanje sigurnosnih kopija vaših poslovnih ili privatnih podataka.

mikroprinc.com

(Objavljeno u PC#253)

Podelite s prijateljima

Tweet