Silksong samo 19,99 dolara

Hollow Knight: Silksong, nastavak igre Hollow Knight od strane Team Cherry, koji je u razvoju već sedam godina, dostupan je za samo 19,99 dolara. Dugo očekivano lansiranje Silksonga dolazi sa skromnim povećanjem cene od 5 dolara u odnosu na originalnu cenu Hollow Knight od 14,99 dolara.

Iako je Team Cherry mogao da naplati više za Silksong, u suštini mu je cena ista kao i originalu kada se uzme u obzir inflacija u proteklih osam godina. Tim je pre sedam godina otkrio da je održao nisku cenu Hollow Knight kako bi osigurao da ga što više ljudi igra. „15 američkih dolara je zapravo popriličan novac za mnoge ljude, posebno u drugim zemljama osim SAD“, objasnio je suosnivač Team Cherry, Ari Gibson, u objavi na Reditu 2018. godine. „Na kraju krajeva, naš glavni interes je da što više ljudi igra naše igre, i želimo da im odredimo cenu tako da igrači to mogu da urade.“

Pažljiv izbor cene igre Hollow Knight omogućio je milionima ljudi da igraju igru, a original je prodat u više od 15 miliona primeraka. To je učinilo Hollow Knight jednom od najuspešnijih indi video igara ikada, tako da bi cena od 19,99 dolara za Silksong mogla da proizvede slične rezultate prodaje — posebno zato što je trenutno igra sa najviše želja na Steam-u.

Silksong izlazi 4. septembra. Biće dostupna na Nintendo Switch, PlayStation, Xbox i PC, a Team Cherry je takođe postigao dogovor da uključi Silksong na Xbox Game Pass prvog dana.

