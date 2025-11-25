Simens očekuje rast prodaje

Simens očekuje brži rast prodaje u narednih godinu dana.

Industrijski gigant prognozira da će prodaja tokom naredne godine biti povećana za 6 do 8 %. Nove prognoze naslanjaju se na već ostvareni rast prodaje od 5% tokom poslednjeg kvartala.

Simens planira i da smanji svoj udeo od 67% u Healthineers na 37% a možda i manje prodajući akcije. To će pružiti mogućnost kompaniji da se koncentriše na automatizaciju fabrika i zgrada za proizvodnju vozova.

Veliki ugovori za automatizaciju elektronskog dizajna i softvera pomažu kompaniji da zadrži svoju čeličnu poziciju na svetskom tržištu.

Izvor: news.az