Simulator za one koji su želeli da budu vatrogasci

Mnogi su u detinjstvu želeli da postanu vatrogasci, ako ništa drugo zbog američkih filmova. Ono što se u imaginarnim sadržajima ne vidi jeste to koliko je taj posao opasan i ozbiljan. Firefighting Simulator – The Squad donosi iskustvo koje je bezbedno, a simulira ostvarenje jednog detinjeg sna.

U pitanju je simulacija za do četiri igrača, a delo je studija Astragon Entertainment, koji ljubitelji simulacija znaju po sjajnim Bus Simulator i Construction Simulator. Na igri se dugo radilo, pa je prvobitno bila najavljena kao Firefighting Simulator, bez The Squad nastavka, još 2016. godine. Sada je konačno spremna za one koji je dugo čekaju, a požari su dinamični, te su tu i oštećenja zgrada, te civili kojima je potrebna pomoć.

Pored pomenutog tu je i singleplayer mod, sa AI saigračima, a simulacija na Steam stiže 17. novembra.

